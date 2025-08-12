Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno. También, se inscribirá a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
Nación confirmó el primer brote de listeriosis a causa del consumo de un queso infectado
El ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, advirtió que la mayor cantidad de contagios se dio en CABA, provincia de Buenos Aires y Tucumán.Salud12/08/2025
El ministerio de Salud confirmó el primer brote de listeriosis por el consumo de un queso. La enfermedad se transmite a través de la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el suelo y en el agua.
La pesquisa, llevada adelante por el Ministerio de Salud de la Nación en coordinación con las provincias involucradas, concluyó que el brote, que fue identificado desde diciembre de 2024, estaba vinculado al consumo de queso criollo producido en una planta industrial de pequeña escala. Para evitar nuevos casos, el producto fue retirado de circulación.
De acuerdo con lo que indicaron las autoridades sanitarias, las zonas afectadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Tucumán.
Los primeros casos se notificaron en diciembre de 2024 en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Ya este año, se sumaron un caso en la Ciudad de Buenos Aires, con antecedente de viaje a Tucumán y otros dos en la misma provincia de Tucumán, ya en febrero y mayo.
Es por ello que se impulsó una investigación conjunta entre las áreas de epidemiología, bromatología y laboratorio de Nación y provincias. Como el foco principal fue Tucumán, se entrevistó a los pacientes y familiares para identificar alimentos consumidos y lugares de compra. Luego se pasó a inspeccionar comercios y tomar imágenes de los productos presuntamente contaminados.
Cuáles son los síntomas de la listeriosis
La listeriosis es una enfermedad infecciosa transmitida por alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, presente de forma natural en el agua y el suelo. Puede encontrarse en una amplia variedad de productos, especialmente aquellos que se comen crudos, quesos de pasta blanda como fiambres, y vegetales.
En personas consideradas de riesgo puede desencadenar consecuencias graves e incluso la muerte en embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmune debilitado.
Los principales síntomas son:
Inapetencia
Dolores musculares
Convulsiones
Rigidez en el cuello
Meningitis o septicemia (en casos más graves)
Falta de energía y cansancio
Sarpullido
Fiebre y escalofríos
Confusión o problemas de equilibrio
Dolor de cabeza
Dificultad para respirar
Vómitos, nauseas o diarrea
Qué son los turnos protegidos, clave para prevenir suicidios en Salta
Desde el área de Salud Mental de la provincia se garantiza el acceso rápido a la atención en los centros de salud. En septiembre se incorporan más profesionales.
Suicidio en Salta: aunque los índices son altos, se mantienen estables, según Salud Mental
Aunque este panorama no satisface a las autoridades, Martín Teruel, titular del área, destacó la importancia del registro obligatorio y el esfuerzo en materia de prevención.
Suicidios: Advierten un problema grave pero que puede revertirse
El presidente de la Red Argentina de Suicidiologia destacó que Río Negro, tuvo una reducción interanual del 20,6%, lo que demuestra que la prevención y la concientización pueden salvar vidas.
Cómo detectar el consumo de pornografía y sus riesgos en la adolescencia
Especialista en sexología enfatizó la necesidad de que los padres presten atención a los hábitos de sus hijos.
"¿Cómo hacer feliz a una mujer?": La pregunta de un adolescente salteño que sorprendió a una sexóloga
La Dra. Mónica Gelsi se mostró particularmente sorprendida y complacida con la pregunta en una charla escolar. Celebró un cambio de paradigma en la juventud.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Sáenz se reunió con mujeres representantes de instituciones y diferentes espacios políticosPolítica11/08/2025
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.