Nación confirmó el primer brote de listeriosis a causa del consumo de un queso infectado

El ministerio de Salud confirmó el primer brote de listeriosis por el consumo de un queso. La enfermedad se transmite a través de la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el suelo y en el agua.



La pesquisa, llevada adelante por el Ministerio de Salud de la Nación en coordinación con las provincias involucradas, concluyó que el brote, que fue identificado desde diciembre de 2024, estaba vinculado al consumo de queso criollo producido en una planta industrial de pequeña escala. Para evitar nuevos casos, el producto fue retirado de circulación.

De acuerdo con lo que indicaron las autoridades sanitarias, las zonas afectadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Tucumán.

Los primeros casos se notificaron en diciembre de 2024 en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Ya este año, se sumaron un caso en la Ciudad de Buenos Aires, con antecedente de viaje a Tucumán y otros dos en la misma provincia de Tucumán, ya en febrero y mayo.

Es por ello que se impulsó una investigación conjunta entre las áreas de epidemiología, bromatología y laboratorio de Nación y provincias. Como el foco principal fue Tucumán, se entrevistó a los pacientes y familiares para identificar alimentos consumidos y lugares de compra. Luego se pasó a inspeccionar comercios y tomar imágenes de los productos presuntamente contaminados.

Cuáles son los síntomas de la listeriosis

La listeriosis es una enfermedad infecciosa transmitida por alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, presente de forma natural en el agua y el suelo. Puede encontrarse en una amplia variedad de productos, especialmente aquellos que se comen crudos, quesos de pasta blanda como fiambres, y vegetales.

En personas consideradas de riesgo puede desencadenar consecuencias graves e incluso la muerte en embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmune debilitado.

Los principales síntomas son:

Inapetencia

Dolores musculares

Convulsiones

Rigidez en el cuello

Meningitis o septicemia (en casos más graves)

Falta de energía y cansancio

Sarpullido

Fiebre y escalofríos

Confusión o problemas de equilibrio

Dolor de cabeza

Dificultad para respirar

Vómitos, nauseas o diarrea

Con información de C5N