Caputo anunció el séptimo proyecto del RIGI: Parque Eólico Olavarría
La obra demandará más de u$s250 millones y se sumará a la matriz de energías renovables del país.Argentina12/08/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que llegará una nueva inversión a la Argentina bajo el RIGI por más de u$s250 millones. Se trata del Parque Eólico Olavarría. El proyecto será llevado a cabo por las empresas PCR y ACINDAR.
La noticia fue confirmada a través de una publicación del funcionario en x. "El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable", escribió.
Cómo será el Parque Eólico Olavarría
El proyecto estará a cargo de PCR, una empresa especializada en hidrocarburos, energías renovables y la producción de cemento, y Acindar, fabricante de aceros largos en el país, e involucra el desarrollo de un parque eólico en Olavarría.
Este parque eólico tendrá una potencia instalada de 180 megavatios en su primera etapa y estará destinado a abastecer las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar. El objetivo del proyecto es que la energía generada mejore la sostenibilidad y reduzca las emisiones de carbono en las operaciones industriales de la compañía.
Ambas compañías ya son socias en el área de generación. Son accionistas (51% y 49%, respectivamente), en la empresa GEAR 1 S.A. (Generación Eléctrica Argentina Renovable I), que es titular y opera el parque eólico y solar San Luis Norte. Está ubicado en Toro Negro, en el departamento de Belgrano de esa provincia, y tiene una potencia total de 112,5 MW.
Se trata de el séptimo compromiso inversión en el marco del esquema especial que otorga una serie de beneficios fiscales y jurídicos (baja del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada de IVA, no cobro de retenciones a las exportaciones o de aranceles a la importación, entre otros) para las empresas que planteen desembolsos superiores a los u$s200 millones.
Esto representa un compromiso de inversión confirmado de al menos u$s9250 millones, según datos del Ministerio de Economía.
En lo que va del año, el pollo acumula un incremento del 25,05% y, en la comparación interanual, la suba alcanza el 51,7%.
Dueños del fentanilo contaminado se agarraron a las piñas por una carrera de caballosArgentina12/08/2025
Los dueños de los laboratorios del fentanilo ya habían protagonizado un escándalo. En 2022, se pelearon a golpes en el Hipódromo de San Isidro.
Caputo restringe la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billonesArgentina12/08/2025
La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para el 13 de agosto con ofertas de Lecaps, Boncap, Dólar Linked y Boncer.
A pesar del hallazgo, ex empleados denuncian graves irregularidades en la producción y la alerta sanitaria sigue vigente.
Tras diez años de litigio, la Corte decidirá si mantiene en suspenso la entrega del 51% de acciones como pago por el juicio millonario contra Argentina.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.