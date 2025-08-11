Finalizó la primera etapa de obras de reordenamiento de tránsito en Tres Cerritos

Finalizó la primera etapa de obras de reordenamiento de tránsito en barrio Tres Cerritos. El objetivo es solucionar los problemas de circulación en ese sector, especialmente en el nudo de Av. J. B. Justo – Av. Reyes Católicos y calle Las Encinas.

“Era muy peligrosa, muy desordenada, y a través de la creación de una isleta distribuidora, lograos ordenar la circulación en la zona, además de realizar veredas con rampas de accesibilidad. A eso sumamos el cambio del sentido de calle Las Encinas, que ahora tiene única dirección hacia el este, y la prohibición de giro en u”, detalló el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.

El funcionario remarcó que las obras se enmarcan en un proyecto de varias etapas en la que se proyectan cerca de 20 isletas distribuidoras nuevas y la construcción de aquellas que ya fueron instaladas como las de Av. Juan XXIII y Av. San Martín o las del Pasaje San Martin e Av. Irigoyen.

ETAPA 2