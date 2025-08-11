Joven tucumana denunció a su tío por abuso y fue asesinada en su propia casa

Una joven de 18 años fue asesinada en su casa en Tucumán y se cree que podría tratarse de un caso de Femicidio. El cuerpo fue hallado con numerosos golpes y, tan solo meses atrás, la joven había denunciado a su propio tío por abuso.

Se llamaba Yuliana Borges y fue hallada en su vivienda ubicada en el barrio de Ampliación Olleros en la provincia de Tucumán. Ocurrió el jueves por la tarde, pero su cuerpo permaneció en la escena del crimen hasta el viernes al mediodía, cuando fue trasladada a la morgue.

Quién es el principal acusado del femicidio de Yuliana Borges

El crimen ya está siendo investigado bajo la carátula de Femicidio desde que se identificó el pedido de ayuda a la Justicia por parte de la familia, meses atrás. Fue precisamente su madre quien, alrededor de junio, hizo una denuncia en nombre de su hija acusando a su propio hermano por abuso sexual.

Todavía se desconocen las causas de fallecimiento de la joven. Por eso, el cuerpo de Yuliana Borges será sometido a una autopsia para determinar, por un lado, la causa de muerte y, por otro, si hay signos de violación y abuso sexual. Además, se investiga al familiar de la víctima tras la denuncia tramitada.

Cómo despidieron a Yuliana Borges en las redes sociales

Amigos y familiares de la víctima le dedicaron mensajes de cariño en sus redes sociales, a la vez que expresaron su repudio ante la falta de acción de la Justicia tras la denuncia por abuso de hace dos meses.

“¿Cuánto más tiene que pasar para que se haga justicia? La madre pidió ayuda hace dos meses y hoy está despidiendo a su hija en un cajón”, expresó una de sus vecinas.

“Justicia por Yuli. Dios, dale consuelo a su madre y que paguen todas esas personas que hicieron esto”, agregó otro usuario.

Con información de Mitre