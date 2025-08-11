La administración estadounidense trabaja en la agenda para la cumbre prevista en Alaska el 15 de agosto, con la esperanza de un alto al fuego.
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia, tras un atentado hace dos meses
Uribe se encontraba en un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá, cuando un hombre que estaba camuflado entre el público le disparó a quemarropas.El Mundo11/08/2025
Este lunes, se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a presidente de Colombia. Peleaba por su vida desde el 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado con un arma de fuego.
La esposa del político, María Claudia Tarazona confirmó la noticia con profundo dolor. Uribe se encontraba en un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá, cuando un hombre que estaba camuflado entre el público le disparó a quemarropas.
El precandidato presidencial tuvo que ser internado en estado crítico luego de recibir tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna. Fue sometido a un procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico y quedó internado durante más de 60 días.
Tras una leve mejoría, había comenzado una fase de neurorrehabilitación pero el 9 de agosto, su salud volvió a complicarse luego de padecer un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, lo que lo llevó a ser operado de urgencia. Durante las primeras horas del lunes, se confirmó su deceso.
La despedida de la esposa de Miguel Uribe Turbay en las redes sociales
En un emotivo posteo en las redes sociales, la esposa del político, María Claudia Tarazona, escribió: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.
“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, añadió Tarazona.
Finalmente, cerró con una dolorosa frase: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos“. En los comentarios, miles de colombianos lamentaron la noticia.
Con información de Mitre
Más de 160 drones impactaron en las regiones de Komi y Saratov, evidenciando la capacidad de Ucrania para atacar en profundidad y afectar la logística militar rusa.
Australia reconocerá oficialmente al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONUEl Mundo11/08/2025
El primer ministro Anthony Albanese anunció la decisión como parte de un esfuerzo internacional para avanzar en la solución de dos Estados y poner fin al conflicto en Oriente Medio.
Buque chino chocó con navío militar propio persiguiendo patrullera filipina en Mar MeridionalEl Mundo11/08/2025
El presidente Marcos Jr. alerta que una guerra por Taiwán podría involucrar a su país “a regañadientes” en un escenario regional volátil.
Corea del Norte amenazó con acciones militares si Seúl y Washington “sobrepasan los límites”El Mundo11/08/2025
El ministro de Defensa del régimen de Pyongyang calificó los ejercicios Ulchi Freedom Shield como una “provocación directa” y advirtió que cualquier incursión será respondida con “autodefensa estricta”.
Ecuador: un grupo armado mató a balazos a ocho personas en la puerta de un bolicheEl Mundo11/08/2025
El ataque ocurrió en la localidad rural de Santa Lucía. Murió el hermano del alcalde.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Parques urbanos de Salta con récord de visitantes en vacaciones de invierno
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.