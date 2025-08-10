El sumo pontífice hizo un llamado a los líderes políticos y militares a que reflexionaran sobre sus decisiones.
54% de alemanes apoya reconocer un Estado palestino, según sondeo
El canciller alemán, Friedrich Merz, registra además una fuerte impopularidad, con sólo un 29 % de los alemanes satisfechos con su gestión, cuando se acerca a los cien días de gobierno.El Mundo10/08/2025
Al cabo de los primeros cien días de gobierno, que se cumplen el próximo miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, sufre una fuerte impopularidad, con sólo un 29 % de los alemanes satisfechos con el balance de su gestión al frente del Gobierno. El resultado del sondeo de la televisión pública ARD publicado el jueves es el peor desde que Merz asumió la dirección del gobierno. E indicaba también que los alemanes demandaban más presión a Israel por Gaza.
Según otra encuesta publicada este domingo (10.08.2025), la mayoría de los alemanes apoya el reconocimiento de un Estado palestino, todo un dilema para Alemania. En el sondeo, realizado por el Instituto Forsa para la revista de política International Politik, el 54 % de los encuestados respondió "Sí" a la pregunta: "¿Debería Alemania reconocer ahora a Palestina como Estado?". El 31 % se opuso a la idea.
Más apoyo entre los partidos de izquierda
La encuesta, realizada a 1.001 personas en Alemania, se realizó a finales de julio. El apoyo fue ligeramente mayor en el este de Alemania (59 %) que en el oeste (53 %). También fue especialmente alto entre las personas de 18 a 29 años (60 %) y entre las personas de 60 años o más (58 %).
Por ideología, entre los simpatizantes del partido La Izquierda, el 85 % se mostró a favor del reconocimiento. El respaldo también fue alto entre los votantes de Los Verdes (66 %) y los socialdemócratas (52 %). El apoyo fue menor entre los simpatizantes de la alianza conservadora CDU/CSU (48 %) y del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (45 %).
El gobierno alemán afirma apoyar una solución de dos Estados en la que israelíes y palestinos convivan pacíficamente. Sin embargo, considera el reconocimiento de Palestina como el último paso al término de un proceso de paz negociado y ha descartado hacerlo a corto plazo. El presidente Emmanuel Macron ha anunciado que Francia sí dará el paso en septiembre. Canadá también se han comprometido a reconocer a Palestina en septiembre, con ciertas condiciones, así como el Reino Unido.
Israel: El Plan para controlar Gaza desata reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONUEl Mundo10/08/2025
Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovenia y Reino Unido solicitaron la reunión debido a los planes de Israel sobre Ciudad de Gaza.
Las protestas ante la insuficiente ayuda humanitaria en la Franja se multiplican, tanto desde fuera como desde dentro de la propia Israel.
Liu Jianchao, jefe internacional del Partido Comunista, es el responsable de sus relaciones con fuerzas políticas de otros países. No se sabe de qué está acusado, pero el país mantiene una campaña contra la corrupción.
Volodimir Zelenski sostiene plenamente la declaración conjunta de los líderes europeos, mientras su ministro de Exteriores insiste en que las concesiones a Rusia sólo provocarán más agresión.
Las autoridades de Nueva York afirmaron que lo lograron gracias al avance en las técnicas de ADN.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Adiós a una voz icónica: Falleció Bruno Iezzi, referente de la radio salteña
Aries se une al dolor de la familia y amigos del reconocido locutor Bruno Iezzi, quien falleció a los 93 años. Una de las voces más queridas y un verdadero maestro de la radiofonía de Salta.
Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea de este sábado.