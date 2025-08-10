54% de alemanes apoya reconocer un Estado palestino, según sondeo

Al cabo de los primeros cien días de gobierno, que se cumplen el próximo miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, sufre una fuerte impopularidad, con sólo un 29 % de los alemanes satisfechos con el balance de su gestión al frente del Gobierno. El resultado del sondeo de la televisión pública ARD publicado el jueves es el peor desde que Merz asumió la dirección del gobierno. E indicaba también que los alemanes demandaban más presión a Israel por Gaza.

Según otra encuesta publicada este domingo (10.08.2025), la mayoría de los alemanes apoya el reconocimiento de un Estado palestino, todo un dilema para Alemania. En el sondeo, realizado por el Instituto Forsa para la revista de política International Politik, el 54 % de los encuestados respondió "Sí" a la pregunta: "¿Debería Alemania reconocer ahora a Palestina como Estado?". El 31 % se opuso a la idea.

Más apoyo entre los partidos de izquierda

La encuesta, realizada a 1.001 personas en Alemania, se realizó a finales de julio. El apoyo fue ligeramente mayor en el este de Alemania (59 %) que en el oeste (53 %). También fue especialmente alto entre las personas de 18 a 29 años (60 %) y entre las personas de 60 años o más (58 %).

Por ideología, entre los simpatizantes del partido La Izquierda, el 85 % se mostró a favor del reconocimiento. El respaldo también fue alto entre los votantes de Los Verdes (66 %) y los socialdemócratas (52 %). El apoyo fue menor entre los simpatizantes de la alianza conservadora CDU/CSU (48 %) y del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (45 %).

El gobierno alemán afirma apoyar una solución de dos Estados en la que israelíes y palestinos convivan pacíficamente. Sin embargo, considera el reconocimiento de Palestina como el último paso al término de un proceso de paz negociado y ha descartado hacerlo a corto plazo. El presidente Emmanuel Macron ha anunciado que Francia sí dará el paso en septiembre. Canadá también se han comprometido a reconocer a Palestina en septiembre, con ciertas condiciones, así como el Reino Unido.

Con información de dpa, afp