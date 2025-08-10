El sumo pontífice hizo un llamado a los líderes políticos y militares a que reflexionaran sobre sus decisiones.
China detiene a uno de sus destacados diplomáticos
Liu Jianchao, jefe internacional del Partido Comunista, es el responsable de sus relaciones con fuerzas políticas de otros países. No se sabe de qué está acusado, pero el país mantiene una campaña contra la corrupción.El Mundo10/08/2025
Un destacado diplomático de China, considerado incluso candidato al puesto de ministro de Relaciones Exteriores, fue detenido por las autoridades de su país para ser interrogado, informó el Wall Street Journal el domingo. Liu Jianchao, que dirige el Departamento Internacional, el organismo del Partido Comunista Chino (PCCh) encargado de gestionar las relaciones con partidos políticos extranjeros, fue "llevado" cuando regresaba a Pekín a finales de julio tras un viaje de trabajo, indicó el diario.
Se desconocen las razones de su detención, según la misma fuente, y el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió de inmediato a la solicitud de confirmación por parte de AFP. Según la página web del mencionado departamento, agencia paralela al Ministerio de Asuntos Exteriores que se encarga de los lazos con formaciones de otros países, la última actividad pública de Liu tuvo lugar el pasado 29 de julio, cuando celebró un encuentro con funcionarios locales en Argelia.
Un experimentado diplomático que podría aspirar a ministro
Liu, de 61 años, ha trabajado en varias embajadas, entre ellas en Indonesia y Filipinas, y ha sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. También ha dirigido diversos organismos nacionales y regionales encargados de implementar la campaña contra la corrupción del presidente Xi Jinping. Su perfil público y su agenda, que incluyó reuniones con el anterior secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, o con el ahora canciller alemán Friedrich Merz, hizo que Liu apareciese en las quinielas para ser nombrado ministro de Exteriores de China.
Es la primera vez desde 2023 que un diplomático chino de este nivel es detenido. Ese año, Qin Gang, entonces ministro de Relaciones Exteriores, fue destituido tras informaciones sobre una relación extramatrimonial. Ese mismo año, el ministro de Defensa, Li Shangfu, fue también destituido sin explicaciones y posteriormente expulsado del PCCh tras ser acusado de un delito de corrupción. Y, a finales de 2024, el titular de Agricultura y Asuntos Rurales entre 2020 y 2024, Tang Renjian, fue detenido por supuestamente aceptar sobornos.
