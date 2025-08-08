Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.
Ingresantes BSPA: hasta el 14 de agosto podrán realizar la renovación del Pase Libre
Este jueves 14 de agosto vencerá la gratuidad para estudiantes ingresantes a los Bachilleratos Salteños para Adultos, BSPA, razón por la cual deberán realizar la última renovación de su Pase Libre en los Centros de Atención al Usuario de SAETA.
Este trámite estará únicamente habilitado para quienes figuren en el padrón estudiantil de SAETA al que se puede acceder desde la web www.saetasalta.com.ar en el acceso PASE LIBRE. Este padrón se compone de los listados de cursantes que envía cada Institución a la Empresa, por lo que quienes aún no figuren en esta nómina deberán reclamar en cada BSPA.
Deberán presentarse con turno online previo con su tarjeta SAETA estudiantil, constancia de alumno regular y fotocopia del DNI. Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.
Un espacio innovador y accesible para que niños, adolescentes y jóvenes de Salta descubran la robótica, la programación y la tecnología, promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.
Salta entrega los primeros certificados a quiroprácticos formados en la provincia
La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas celebrará esta noche la graduación de 27 profesionales que completaron la Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica, una formación inédita en la provincia.
El Ministerio de Seguridad y Justicia junto a diversos organismos coordinaron acciones para las peregrinaciones y procesiones de agosto y septiembre.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Impulsan cooperación internacional para instalar en Salta una base regional contra incendiosSalta07/08/2025
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil y técnicos especializados, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los incendios forestales en la región del Gran Chaco Americano.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.