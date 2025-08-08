Salta, un paisaje de ensueño: La nieve cubrió la Cuesta del Obispo

El invierno llegó con toda su fuerza a Salta y hoy ofreció un espectáculo inusual que dejó postales increíbles. La Cuesta del Obispo amaneció cubierta de nieve, lo que transformó el paisaje en una escena de película que sorprendió a todos los salteños. Las temperaturas extremas, que alcanzaron los 7 u 8 grados bajo cero, crearon un escenario pintoresco.

Las impresionantes imágenes de la Cuesta del Obispo, con sus cerros y caminos totalmente cubiertos de blanco, llegaron a la redacción de Aries a través de la oyente Nancy, quien las compartió al WhatsApp de la radio (387 507-7349).

La nieve generó un contraste paisajístico único y cautivó a los viajeros que se aventuraron a recorrer la ruta.