Salta, un paisaje de ensueño: La nieve cubrió la Cuesta del Obispo

Las temperaturas extremas, que alcanzaron los 7 u 8 grados bajo cero, crearon un escenario pintoresco en la Cuesta del Obispo, ubicada en la Ruta Provincial 33.

Nieve en la Cuesta del Obispo 8 de agosto de 2025

El invierno llegó con toda su fuerza a Salta y hoy ofreció un espectáculo inusual que dejó postales increíbles. La Cuesta del Obispo amaneció cubierta de nieve, lo que transformó el paisaje en una escena de película que sorprendió a todos los salteños. Las temperaturas extremas, que alcanzaron los 7 u 8 grados bajo cero, crearon un escenario pintoresco.

Nieve en la Cuesta del Obispo 8 de agosto de 2025 (3)

Las impresionantes imágenes de la Cuesta del Obispo, con sus cerros y caminos totalmente cubiertos de blanco, llegaron a la redacción de Aries a través de la oyente Nancy, quien las compartió al WhatsApp de la radio (387 507-7349).

Nieve en la Cuesta del Obispo 8 de agosto de 2025 (2)

La nieve generó un contraste paisajístico único y cautivó a los viajeros que se aventuraron a recorrer la ruta. 

Nieve en la Cuesta del Obispo 8 de agosto de 2025 (1)

