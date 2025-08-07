“Ya dejamos de ser pueblo”, expresó el secretario de Turismo, Matías Romero, y destacó que el municipio apuesta al crecimiento y la integración regional como eje de desarrollo.
Finalizó la renovación de la terminal de ómnibus de General Güemes
Cuenta con una superficie de 1.900 m2, 13 dársenas, sector gastronómico y locales comerciales, entre otros espacios.Municipios07/08/2025
En la localidad de General Güemes se realizó la firma del acta de recepción de obra de la renovación integral de la terminal de ómnibus, una iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz y demandada durante muchos años por los vecinos del municipio.
El documento fue rubricado por el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente; el intendente, Carlos Rosso; y Martín Capobianco, representante de la empresa constructora.
El nuevo edificio cuenta con una superficie de 1.900 metros cuadrados, 13 dársenas para colectivos, siete boleterías, área cubierta de espera, sector gastronómico, grupos sanitarios públicos, locales comerciales, sala de lactancia y espacio para niños, entre otras áreas.
El proyecto comprendió la repavimentación de calles contiguas al predio, playa de estacionamiento y la intervención en el exterior de los espacios públicos para brindar mejor circulación y accesibilidad para los usuarios.
La obra es importante para la ciudad teniendo en cuenta la ubicación geográfica estratégica de General Güemes, lo que la convierte en un sitio de permanente circulación y tránsito.
Bajo el lema “Tierra de talentos” se celebrará la 58ª Semana de Cerrillos
Será del 6 a 17 de agosto con más de 20 actividades culturales, deportivas, históricas y recreativas. “Celebramos los valores que nos hacen orgullosos cerrillanos”, señalaron.
San Lorenzo se prepara para sus Fiestas Patronales: Gran festival de Doma y FolcloreMunicipios04/08/2025
San Lorenzo celebra sus fiestas patronales. La Municipalidad invita al gran festival de Doma y Folclore el domingo 10 de agosto en el Complejo "Los Ceibos", en honor a San Lorenzo Mártir.
RN 51 cortada entre Campo Quijano y San Antonio por nieve y hielo
Vialidad Nacional informó el corte total de la RN 51 entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres debido a la presencia de hielo y nieve.
Voladura de techo por viento Zonda en La Merced: Coordinan asistencia a familias
El Ministerio de Desarrollo Social coordina este viernes asistencia para La Merced tras la voladura de un techo por los fuertes vientos de la madrugada.
Participaron familias de los pioneros, autoridades municipales, y las comunidades educativas. “Un legado que aún vive en cada riel y montaña atravesada por el emblemático Tren a las Nubes”, señalaron.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.