Finalizó la renovación de la terminal de ómnibus de General Güemes

Cuenta con una superficie de 1.900 m2, 13 dársenas, sector gastronómico y locales comerciales, entre otros espacios.

Municipios07/08/2025

En la localidad de General Güemes se realizó la firma del acta de recepción de obra de la renovación integral de la terminal de ómnibus, una iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz y demandada durante muchos años por los vecinos del municipio.

El documento fue rubricado por el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente; el intendente, Carlos Rosso; y Martín Capobianco, representante de la empresa constructora.

El nuevo edificio cuenta con una superficie de 1.900 metros cuadrados, 13 dársenas para colectivos, siete boleterías, área cubierta de espera, sector gastronómico, grupos sanitarios públicos, locales comerciales, sala de lactancia y espacio para niños, entre otras áreas.

El proyecto comprendió la repavimentación de calles contiguas al predio, playa de estacionamiento y la intervención en el exterior de los espacios públicos para brindar mejor circulación y accesibilidad para los usuarios.

La obra es importante para la ciudad teniendo en cuenta la ubicación geográfica estratégica de General Güemes, lo que la convierte en un sitio de permanente circulación y tránsito. 

