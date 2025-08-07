El ladrón fue derivado al hospital tras recibir un tiro en la zona craneal. El cómplice se dio a la fuga.
El presunto asesino serial de Jujuy negó los cargos y la Justicia avanza con pericias clave
Matías Jurado fue imputado formalmente por uno de los crímenes y se espera el resultado de pruebas de ADN para identificar los restos hallados en su casa y en zonas descampadas.Policiales07/08/2025
En el avance de la investigación del caso que dejó en shock a Jujuy, el presunto asesino serial -Matías Jurado- declaró ante las autoridades y negó las acusaciones en su contra.
“Ejerció su derecho constitucional de defensa y se declaró inocente. Dijo que no había hecho los hechos que se les relataron como supuesto autor y simplemente se limitó a decir eso”, indicó el fiscal Guillermo Beller, quien está a cargo de la investigación.
Este lunes, la fiscalía imputó a Jurado por el homicidio de Jorge Omar Anachuri, uno de los cinco hombres en situación de calle que fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y pidió la prisión preventiva. En esta línea, se lo declaró imputable debido a que en la pericia psicológica se indicó que “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.
El fiscal Beller contó en diálogo con TN que, con el correr de los días, varias personas se acercaron para aportar su testimonio e información con respecto al caso. “Dos vecinos indicaron que vieron al imputado caminar por la calle con un bolso y una carretilla, por lo cual empezamos a hacer un abordaje con excavaciones en dos lugares que fueron señalados por los testigos”, detalló.
El hallazgo de los restos humanos se produjo en la casa del acusado, ubicada en el barrio Alto Comedero, pero también se encontraron nuevos huesos en una zona descampada que estaba cerca de allí. Por este motivo, los investigadores no descartan hallar más pruebas en otras locaciones.
Mientras tanto, la investigación de la causa avanza con las pruebas de ADN de los rastros de sangre que se encontraron en la propiedad, y con el cotejo del material genético de las familias de las personas desaparecidas. Se espera que estos resultados estén la próxima semana.
“Nosotros tenemos cinco personas desaparecidas vinculadas a Matías Jurado, también tenemos otros casos de desapariciones que tienen las mismas características. Por eso, no los descartamos y también pedimos muestras a sus familiares”, reveló.
Con información de TN
Fue durante un control vehicular en la ruta provincial 39, kilómetro 1. Intervinieron la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 2.
Fue un trabajo conjunto entre la Policía de Salta y de Catamarca. La investigación se inició en la provincia en abril y concluyó con la detención del investigado.
Encontraron más huesos humanos cerca de la casa del presunto asesino serial de JujuyPoliciales05/08/2025
La Justicia halló restos en un descampado a metros del domicilio de Matías Jurado, imputado por homicidio. Sospechan que habría matado a más de una persona.
Descubireron una finca con desembocadura en el río Bermejo, utilizada como vía para el contrabandoPoliciales04/08/2025
Gendarmería allanó cuatro inmuebles en los que se detuvo a once personas involucradas en las maniobras que posibilitaban el acceso a una playa utilizada para cargar mercadería procedente del Estado Plurinacional de Bolivia.
En el marco del trabajo preventivo de seguridad se realizaron patrullajes estratégicos y controles integrales en zonas del micro y macrocentro de la Ciudad y barrios de distintas zonas.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.