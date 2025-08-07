Diputados aprobó la emergencia pediátrica y más fondos para el Garrahan

La oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y obliga al Gobierno nacional a aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en medio de un prolongado conflicto por falta de financiamiento.

La iniciativa fue votada por 159 diputados a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, con un respaldo que superó los dos tercios del cuerpo.

La votación reflejó un fuerte respaldo político transversal, con el acompañamiento de legisladores de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, el socialismo y bloques provinciales, mientras que el rechazo quedó circunscripto a La Libertad Avanza, una parte del PRO, y radicales alineados con el Gobierno.

Con información de TN