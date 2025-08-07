El jefe de Gabinete apuntó contra la UCR, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales por votar junto a Unión por la Patria. “Hicieron demagogia”, sentenció.
Diputados aprobó la emergencia pediátrica y más fondos para el Garrahan
En una sesión maratónica, la oposición también dio media sanción al financiamiento universitario. Desde el Ejecutivo ya anticiparon su rechazo a los dos proyectos.Política07/08/2025
La oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y obliga al Gobierno nacional a aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en medio de un prolongado conflicto por falta de financiamiento.
La iniciativa fue votada por 159 diputados a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, con un respaldo que superó los dos tercios del cuerpo.
La votación reflejó un fuerte respaldo político transversal, con el acompañamiento de legisladores de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, el socialismo y bloques provinciales, mientras que el rechazo quedó circunscripto a La Libertad Avanza, una parte del PRO, y radicales alineados con el Gobierno.
Con información de TN
Este jueves vence el plazo para presentar alianzas y el Gobierno acelera negociacionesPolítica07/08/2025
Las autoridades nacionales llegaron a acuerdos en varios distritos, mientras que en otros competirá en soledad. Es la primera vez que el oficialismo se pone a prueba en todo el país.
Así votaron los diputados salteños la emergencia pediátrica y financiamiento universitario
La Cámara Baja votó este miércoles dos proyectos de ley con gran impacto social: la declaración de la emergencia pediátrica y el financiamiento de las universidades públicas, en claro desafío al ajuste libertario.
Trabajadores del Garrahan celebraron el respaldo del Congreso a la emergencia pediátricaPolítica07/08/2025
El secretario general de ATE destacó que la votación refleja una “gran lucha popular” contra los recortes del Gobierno.
Evitando un escandaloso cierre por vaciamiento del recinto, legisladores confrontaron DNUs por el INTA, INTI, organismos culturales y Vialidad Nacional.
La marcha de San Cayetano sumará un amplio abanico opositor para protestar contra el GobiernoPolítica07/08/2025
Intendentes bonaerenses, la CGT, las CTA y movimientos sociales confluyen en una masiva movilización contra las políticas de Milei.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.