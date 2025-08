La temporada alta de incendios forestales ya dejó consecuencias devastadoras y desde el cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes lanzaron un mensaje claro: no se debe encender fuego bajo ningún motivo. Así lo expresó el jefe del cuartel, Walter Chávez, visiblemente molesto por la falta de conciencia social.

“La gente no entiende hasta que no le toca. Me enoja que crean que pueden hacer lo que quieran sin medir las consecuencias”, afirmó en "Qué Domingo", por Aries. “No está permitido encender fuego para desmalezar ni para reducir basura. Es una contravención policial”.

Chávez destacó que en muchos casos los incendios se originan por prácticas evitables y pidió que se denuncie a quienes inicien fuego. “Los medios son la mejor herramienta para llegar a la gente. Necesitamos que denuncien, porque cuando hay daños, las penas son graves”.

También recordó episodios anteriores con pérdidas totales cuando hya construcciones que no soportan y ladestrucción es total.

Finalmente, advirtió sobre las condiciones de agosto. “Es un mes con vientos intensos. El viernes el Zonda comenzó a correr desde la mañana. En esas condiciones, no hay margen de error”, completó.