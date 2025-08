Bajó nivel de alerta, pero peligro de incendio sigue en la Ciudad

Aunque el fuerte viento que ayer provocó distintos incidentes en la ciudad ya cesó, la Municipalidad de Salta recomienda mantener las precauciones, ya que la alerta por incendios forestales sigue vigente.

La advertencia continuará, al menos, durante los próximos tres días, aunque el nivel de riesgo se redujo de “Extremo” a “Muy alto”.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, el municipio insta a toda la comunidad a seguir las indicaciones correspondientes para prevenir nuevos focos ígneos.

Se recuerda que:

Está prohibido por ley quemar basura, restos de poda o pastizales.

No se debe hacer fuego fuera de los lugares habilitados.

No se deben arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos, ya que pueden encender fuego fácilmente.

No se deben tirar residuos como latas o vidrios, que pueden actuar como lupa y provocar incendios.

En caso de fuertes vientos, no se debe encender fuego, incluso en zonas autorizadas.