Multan a empresa por arrojar basura en el lugar del incendio en Ampliación 20 de Junio

La Municipalidad de Salta, durante toda la jornada de ayer, trabajó arduamente en distintos puntos de la ciudad tras las consecuencias del temporal.

Una de las zonas más afectadas, fue el barrio Ampliación 20 de Junio dónde el fuego, impulsado por fuertes ráfagas del viento zonda, se propagaron con rapidez debido a la combinación de vegetación seca y residuos acumulados. Este cóctel peligroso afectó viviendas, obligó a evacuaciones y dejó a varias familias sin sus pertenencias. Personal municipal de distintas áreas respondieron de inmediato con un operativo coordinado.

Así, durante la jornada de hoy, sábado 2 de agosto, se continuó con el acompañamiento y la asistencia a los vecinos del barrio. El intendente de la ciudad, Emiliano Durand, junto al equipo municipal, identificó la presencia de contenedores pertenecientes a una empresa privada, además de basura acumulada en la zona. Esto motivó que se infraccionara, una vez más, a los responsables y se realizará la denuncia correspondiente.

La sanción deberá ser determinada por un juez del Tribunal de Faltas, ya que esta entidad privada no cuenta con la habilitación comercial ni los certificados de aptitud ambiental correspondiente y no puede disponer sus desechos en ningún otro lugar que no sea el relleno sanitario San Javier.