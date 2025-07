Luis Ventura fue agredido en un partido entre Victoriano Arenas y Ballester y tuvo que ser hospitalizado en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo porque sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Esta mañana, el periodista recibió el alta y lanzó una fuerte denuncia contra los dirigentes y contra la policía que se encarga de velar por la seguridad en los partidos del ascenso.



“Soy tapa de diario, que me están pateando la cabeza en el piso. El presidente que deje su complicidad con el comisario que amparó todo esto. Vean en la página de Victoriano Arenas golpeados con facas tumberas. La policía se cagaba de risa, dejándolos pasar. Liberaron la seguridad para que nos cagaran a trompadas”, dijo Ventura, muy enojado.

“Esto lo fomentan los malos arbitrajes. Está a la vista. Ya no pueden mentir más. Un día van a matar a alguien y después se van a lavar las manos y va a caer al olvido. Si me pegaba más arriba, me mataba”, afirmó el periodista, que afortunadamente recibió el alta porque los estudios le dieron bien: “Los números dan bien, pero el dolor en la cabeza lo tengo”.

Si bien su hijo Facundo le pidió públicamente que dejara de dirigir en el ascenso, el conductor de Secretos Verdaderos no quiere dejar su lugar: “Si juego de nuevo contra Ballester, voy a ir de vuelta y me voy a sentar”.

De todas formas, lamentó haberse perdido la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2025: “En el medio de esto, yo tenía un Martín Fierro que no fui, tenía que viajar a Córdoba a buscar a mi hijo más chico. Yo no voy a hacer ninguna denuncia, ¿para qué? ¿Para que se me caguen de risa?”.

Con información de Noticias Argentinas