La Argentina de Milei: creció el trabajo en Uber y Rappi como segunda ocupación

Según este estudio el trabajo registrado en el sector privado se encuentra estancado, la desocupación alcanzó la cifra más elevada desde 2021 y los salarios volvieron a caer por el techo a las paritarias y la reducción de las horas trabajadas.

En ese contexto, explicaron, la economía de plataformas —Uber, Cabify, Rappi, PedidosYa, y demás— se está posicionando como una de las principales ocupaciones laborales de refugio y complemento de ingresos.

Ottaviano explicó que “el trabajo en plataformas viene creciendo desde el 2018. Eso no es una novedad. Lo vemos en la calle. Se ve, existe. Pero el último año hubo un crecimiento estadístico”.

En este sentido, dijo, pudieron detectar “por primera vez” una suba en las estadísticas. “Generalmente no se veía porque el crecimiento era lento. Además, porque no está registrado. No solo porque no son trabajadores formales, sino porque el Indec no hace una medición específica”.

Sin embargo, lo que se percibe ahora es que este tipo de empleo “crece como complemento del ingreso principal que, además, está en caída junto el trabajo asalariado formal”.

“Es interesante ver cómo podemos distinguir que en los sectores donde el trabajo en plataforma es protagonista está creciendo el trabajo informal y el trabajo independiente, que es donde en general se clasifica este trabajo”, afirmó.

Página12