Suben las acciones y bonos argentinos después de superada la revisión del FMI

Las acciones y los bonos argentinos transitan otra rueda ganadora este viernes, luego de conocida la aprobación por parte de funcionarios del FMI de la primera revisión de metas del acuerdo aprobado en el mes de abril.

A las 11:30 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 2%, a 2.180.000 puntos, en la tercera sesión consecutiva de suba. En pesos se trata del nivel más alto desde el 12 de junio.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street también se observan los números verdes, encabezados por Transportadora Gas del Sur (+2,9%).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- suben un 0,4% en promedio.

El FMI (Fondo Monetario Internacional) informó en la tarde del jueves que el staff técnico del organismo llegó a un acuerdo con las autoridades argentinas sobre la primera revisión del programa de facilidades extendidas. Sujeto a la aprobación del Directorio de la entidad, este entendimiento desbloquea el acceso potencial a alrededor de 2.000 millones de dólares.

“El programa ha tenido un buen comienzo a pesar de un contexto externo más desafiante: la desinflación y el crecimiento han continuado, la pobreza ha caído aún más y Argentina ha reingresado a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto”, señala el comunicado dado a conocer en Washington.

El documento del organismo indicó que sus “autoridades siguen comprometidas con salvaguardar el ancla fiscal, reconstruir las reservas, reducir de manera duradera la inflación, mejorar aún más el marco monetario e impulsar reformas que fomenten el crecimiento”.

“El programa ha tenido un comienzo sólido, respaldado por la implementación continua de políticas macroeconómicas estrictas, incluido una fuerte ancla fiscal y una postura monetaria estricta”, agregó el FMI.

En este sentido, el ministro de Economía Luis Caputo calificó como “un paso clave” el nuevo acuerdo técnico que el Gobierno alcanzó con el Fondo. Según el jefe del Palacio de Hacienda, el entendimiento allana el camino para que Argentina vuelva a tener acceso a financiamiento externo y pueda cubrir vencimientos con nuevos créditos.

“Es un acuerdo excelente, incluso mejor que el anterior”, aseguró Caputo, en diálogo con el stream Carajo, al destacar que permitirá “refinanciar la deuda” y mejorar el vínculo con los mercados de capitales. Además, aprovechó para lanzar una crítica directa a los gobiernos anteriores: “La deuda es el déficit, y al déficit lo generó el kirchnerismo”, sostuvo.

Tras el acuerdo a nivel de staff, el directorio del organismo decidirá la semana que viene el resultado de las negociaciones y podría aprobar un desembolso de USD 2.000 millones que se sumarán a las reservas internacionales del Banco Central. Hay que recordar que el 1 de agosto el Tesoro debe pagar un vencimiento de USD 650 millones con la entidad multilateral que conduce Kristalina Georgieva.

Gabriel Arguissain, CEO de Novus AM, que “la corrección del tipo de cambio no es grave ni pone en riesgo a la economía. Lo que vemos es una transición: el gobierno prioriza mantener la inflación baja y no alterar esa métrica. Las tasas son altísimas, incluso para esta economía. De alguna forma, van a querer relajar esa situación con cierta estabilidad cambiaria, pero se trata de un equilibrio muy difícil. Si se mantienen así por un mes, las tasas le van a generar un daño al nivel de actividad”.

