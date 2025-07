Por falta de recursos, la “ruta de la muerte” tendrá que esperar a que finalicen otras obras

La Ruta Nacional 34, conocida como la "Ruta de la muerte" por su alto índice de siniestralidad y el notorio deterioro de su calzada, es hoy una de las principales prioridades para Vialidad Nacional en Salta. En diálogo con Aries, Federico Casas, director del Quinto Distrito, reconoció que la ruta "realmente es quizá la ruta que más necesita hoy, tiene un estado bastante deficiente y esto es producto de que ya ha llegado al colapso de su vida útil". Se trata de una obra construida hace más de 20 años que no recibió las inversiones ni el mantenimiento necesarios durante este tiempo.

Actualmente, Vialidad Nacional enfoca sus esfuerzos en la Ruta Nacional 50, la autopista entre Pichanal y Orán, que también presentaba severas deformaciones. Se espera completar la resolución de la zona más afectada de la RN50 en las primeras semanas de agosto. Una vez finalizados esos trabajos, los mismos equipos se trasladarán para intervenir en la Ruta 34 Norte, específicamente en los tramos más deteriorados entre Pichanal y Salvador Mazza.

Casas advirtió que las tareas en la Ruta 34 no serán inmediatas, sino que llevarán tiempo. Sin embargo, el objetivo es ambicioso: "El objetivo es que lleguemos a fin de año antes de que comience la época estival y las lluvias, que es la época más peligrosa, ya con la ruta en mejores condiciones". Esto implica intervenciones profundas, ya que el simple bacheo superficial no es suficiente. Los trabajos incluirán la reconstrucción de las bases, sub bases y toda la infraestructura debajo de la carpeta de rodamiento, detalló.

La decisión de priorizar la Ruta 50 antes de la 34 Norte, explicó Casas, se debe a la necesidad de concentrar recursos. "No tenemos hoy día posibilidad de distribuir los equipos en ambas rutas", explicó Casas. Vialidad Nacional optó por resolver de manera profunda la Ruta 50, que demandaba mucha atención, para luego destinar los mismos equipos a la Ruta 34 Norte desde agosto hasta fin de año. La planificación busca llegar a fin de año con una situación "mucho mejor" a la actual en la tristemente célebre "Ruta de la muerte".