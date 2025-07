Advierten que la suba del dólar es “circunstancial” y que no debe impactar en los precios

Por Aries, el especialista en Economía y decano de la Facultad de la materia en la UCASAL, Lucas Dapena, explicó que la reciente suba del dólar no responde a una crisis estructural ni a una nueva corrida cambiaria, sino a una coyuntura generada por decisiones del Gobierno Nacional respecto a la política monetaria.

“Lo que hizo el gobierno fue anular las LEFI, las letras fiscales de liquidez. Eso dejó mucha plata de corto plazo circulando en el sistema, y los bancos, ante tasas muy bajas, optaron por posicionarse en dólares”, detalló Dapena. Según el economista, la decisión provocó una presión sobre el tipo de cambio, que el propio Gobierno intentó revertir luego con una nueva licitación de deuda para absorber la liquidez.

“La plata quedó dando vueltas y algunos grandes jugadores decidieron comprar dólares. Pero esto no es una señal de alarma estructural, sino una reacción técnica ante una medida puntual que ya está siendo corregida”, afirmó.

En ese contexto, el especialista remarcó que no debería haber un traslado a precios en bienes de consumo. “A la gente le decimos que si van al carnicero y les dicen que el kilo de carne subió por el dólar, no compren. No hay motivos para que esta situación impacte en los precios de góndola”, subrayó.

Finalmente, Dapena sostuvo que en los próximos días el mercado debería estabilizarse. “Lo lógico sería que esa liquidez vuelva a colocarse en instrumentos del Gobierno o del Banco Central. Y si no lo logra con estas tasas, podrían subirlas un poco para absorber los pesos que siguen dando vueltas. Pero insisto, no se trata de una corrida, sino de una reconfiguración transitoria”, concluyó.