Biella advirtió por la falta de medicamentos y el brote de sífilis en el norte salteño

En Día de Miércoles, el diputado provincial Bernardo Biella advirtió sobre la grave crisis en la provisión de medicamentos que atraviesa Salta, debido a la falta de respuesta del Gobierno nacional en áreas sensibles como discapacidad, diálisis, VIH y oncología. El legislador denunció que el Plan SUMAR, que proveía insumos desde Nación, está inactivo desde hace meses, y que la provincia se vio obligada a asumir el 100% de los costos en algunos tratamientos.

“Primero se cubría el 50% desde Nación y el otro 50% desde Provincia. Luego pasó a 60-40, 30-70 y hoy en día el 100% lo está poniendo la Provincia porque Nación no está enviando medicamentos ni para discapacidad ni para diálisis”, detalló Biella.

En cuanto a los tratamientos oncológicos, explicó que existe un fondo nacional que debería recibir aportes de todas las obras sociales del país, incluido PAMI, pero que actualmente no se están entregando los fármacos necesarios, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos que cuestan millones de pesos mensuales. “Se están perjudicando los pacientes y, por supuesto, las familias que viven este drama”, subrayó.

También denunció faltantes de medicación para personas con VIH, cuyos tratamientos no pueden interrumpirse. “Hubo semanas donde directamente no hubo entrega. Recibimos a pacientes en la Comisión de Salud y enviamos cartas a los legisladores nacionales. Nos cansamos de pedir que los medicamentos lleguen en cantidad suficiente y por mes entero”, agregó.

Por otra parte, Biella confirmó la existencia de un brote de sífilis en el norte de la provincia, especialmente en Orán. “No sabemos la cantidad exacta de casos, pero afecta principalmente a jóvenes de entre 18 y 26 años, y también a adultos mayores de entre 60 y 65”, indicó. Según el diputado, la baja percepción del riesgo del VIH ha provocado un relajamiento en el uso del preservativo, lo que favorece la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.

“El preservativo evita embarazos no deseados y enfermedades como el VIH o la sífilis. Pero muchos jóvenes no lo están usando porque creen que ya no hay peligro, y no acuden a buscarlo a los hospitales o centros de salud, donde se entrega de forma gratuita”, concluyó Biella.