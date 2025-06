En un fallo, la Cámara Federal de Salta (Sala II) resolvió declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del diputado nacional Emiliano Estrada, que pretendía revertir una resolución anterior que habilitó el pedido de desafuero por parte del Ministerio Público Fiscal.

La defensa, encabezada por el Dr. Jorge Javier Ovejero, había argumentado que la resolución vulneraba los derechos constitucionales del legislador, especialmente el artículo 68 de la Constitución Nacional, que protege la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria. Además, sostuvo que no se permitió exponer oralmente los fundamentos del recurso, lo cual –según alegó– violaba el derecho a defensa.

Sin embargo, el tribunal rechazó estos planteos y explicó que la decisión de la jueza de Garantías no constituye una sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, ya que no pone fin al proceso sino que, por el contrario, lo impulsa. En ese sentido, sostuvieron que la vía de la casación no resulta habilitada.

“La resolución no decide el fondo del litigio, ni impide su continuación, por lo que no puede habilitar este tipo de recurso extraordinario”, afirmaron los jueces Guillermo Elías, Mariana Catalano y Alejandro Castellanos en el fallo.

El caso que involucra a Estrada cobró notoriedad por el trasfondo político y por una peculiaridad: la investigación penal se relaciona con publicaciones realizadas en la red social TikTok, lo que llevó a la defensa a plantear que se trataba de un intento de censura a sus expresiones como legislador.

Con esta resolución, la solicitud fiscal de desafuero seguirá su curso en el Congreso, dejando en manos del cuerpo legislativo la decisión sobre si Estrada debe perder su inmunidad para afrontar el proceso judicial.