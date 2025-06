Aunque aún persiste la incertidumbre debido a que el Estado de Solicitud no ha sido actualizado, varios beneficiarios que cobran a través de distintas aplicaciones lograron verificar que este martes 17 de junio, desde las 19 horas, que recibirán el Voucher Educativo 2025. Si bien no hay confirmación oficial, todo indica que se estarían abonando dos cuotas de manera conjunta.



Los usuarios que eligieron las app como canal de cobro encontraron una forma de saber si recibirán el beneficio, y muchos ya pudieron visualizar en las aplicaciones que lo percibirán entre el 17 y el 18 de junio. En varios casos, aparece reflejado un monto cercano a los $40.000, lo que sugiere que podrían estarse pagando las cuotas correspondientes a mayo y junio en un solo depósito.



A pesar de esta información, las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial que confirme el pago doble, por lo que los beneficiarios se mantienen a la espera de una aclaración formal. Mientras tanto, continúa la expectativa entre quienes dependen del programa para solventar gastos educativos.

Vouchers Educativos 2025 dónde encuentro el Estado de Solicitud

Para revisar el Estado de Solicitud, hay que ingresar a la web de Vouchers Educativos.

Luego, ingresar a su sección con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro de la plataforma, te tenés que dirigir a la sección Menores a Cargo. En ese apartado, vas a tener al final un subtítulo que dice Estado de Solicitud. En ese lugar debería figurar si está aprobada o rechazada la solicitud.

Los beneficiarios de los Vouchers Educativos, tienen que tener en cuenta la cuota programática de la escuela, es decir el monto del subsidio. En la mayoría de los casos, este monto es cercano a los $40000. De esta manera, van a recibir, cerca de $20.000 por la cuota de los vouchers.

Vouchers Educativos 2025 hasta cuándo se pagará

Los Vouchers Educativos se pagarán hasta diciembre, según señaló Capital Humano. Lo que no se conoce oficialmente, es cuando comenzará a pagarse. Si es en julio y si habrá un pago retroactivo por los meses de mayo o junio.

Con información de Ámbito