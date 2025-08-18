El apretón monetario golpea a las empresas: descubierto al 80%

Economía redefine su estructura y funciones: cambios en transporte, agricultura e industriaArgentina18/08/2025
El decreto publicado hoy distribuye tareas, modifica objetivos de varias áreas y convierte a Casa de Moneda en empresa estatal.
La decisión del equipo económico de endurecer la política monetaria para contener la suba del dólar ya está impactando en la economía real. El costo para las empresas de financiarse a corto plazo se disparó en las últimas semanas: la tasa por girar en descubierto en cuenta corriente saltó del 35% al 80% anual, lo que frena la actividad y obliga a las compañías a rediseñar su estrategia financiera.
El efecto se replicó en el descuento de cheques, herramienta clave para las pymes, donde la tasa anual pasó de menos del 40% a superar el 77% en algunas entidades bancarias.
Frente al encarecimiento extremo del crédito, las empresas comenzaron a modificar su comportamiento. Dos son las principales alternativas que hoy desplazan al financiamiento bancario:
Plazos fijos: las tasas se acercan al 50% anual y duplican a la inflación
Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen casi un 50% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la suba de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.
De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 35% y 48,50%, según la entidad.
Con una inflación mensual cerca del 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa al 4%, es decir, el doble que el IPC.
Con información de Ámbito
A través del Decreto 584/2025, se reemplaza la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por un organismo descentralizado bajo la Secretaría de Transporte, con mayor autonomía y capacidad de gestión.
La medida busca proteger a los usuarios ante la circulación de versiones no autorizadas del medicamento para diabetes y pérdida de peso.
Con inversiones públicas y privadas en Catamarca y apoyo a la cooperación Sur-Sur, busca consolidar la relación sin comprometer vínculos con EE. UU. y China.
Una licitación extraordinaria y el aumento de encajes buscan absorber pesos excedentes, pero ya impactan sobre la actividad económica.
La superficie cultivada se disparó de 90 mil a 2,5 millones de hectáreas en dos décadas, consolidando la ganadería de carne y leche.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.