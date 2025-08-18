El apretón monetario golpea a las empresas: descubierto al 80%

La decisión del equipo económico de endurecer la política monetaria para contener la suba del dólar ya está impactando en la economía real. El costo para las empresas de financiarse a corto plazo se disparó en las últimas semanas: la tasa por girar en descubierto en cuenta corriente saltó del 35% al 80% anual, lo que frena la actividad y obliga a las compañías a rediseñar su estrategia financiera.

El efecto se replicó en el descuento de cheques, herramienta clave para las pymes, donde la tasa anual pasó de menos del 40% a superar el 77% en algunas entidades bancarias.

Frente al encarecimiento extremo del crédito, las empresas comenzaron a modificar su comportamiento. Dos son las principales alternativas que hoy desplazan al financiamiento bancario:

Endeudamiento con proveedores: se busca trasladar el costo financiero a lo largo de la cadena de pagos, extendiendo plazos de cobranza y pago.

Mayor tenencia de efectivo: muchas compañías incrementan su liquidez en caja para cubrir baches sin recurrir a adelantos en cuenta corriente.

Como consecuencia de este viraje, el stock total de adelantos bancarios en cuenta corriente cayó un 11% desde mediados de julio, de acuerdo con datos del Banco Provincia.

Plazos fijos: las tasas se acercan al 50% anual y duplican a la inflación

Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen casi un 50% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la suba de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 35% y 48,50%, según la entidad.

Con una inflación mensual cerca del 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa al 4%, es decir, el doble que el IPC.

Con información de Ámbito