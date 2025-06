Tras la confirmación de la condena de Cristina Kirchner, el Partido Justicialista se prepara para lanzar la campaña “Cristina Libre”, en una especie de espejo a la de “Lula Livre”, en Brasil.

En la reunión de urgencia que se realizó este jueves en la sede de la calle Matheu, los principales referentes peronistas acordaron que realizarán una movilización para acompañar a la expresidenta a los Tribunales federales de Comodoro Py, si tiene que presentarse el miércoles de la semana próxima.

También resolvieron crear un comité interpartidario para ir definiendo acciones en rechazo a la condena. La primera reunión ampliada será este viernes y en los próximos días convocarán a encuentros a gobernadores, intendentes, la cúpula de la CGT y dirigentes políticos. Dicen que, por ahora, la definición de las listas para la elección de este año, quedó pausada.

Si bien no se habló de candidaturas, sí se plantearon estrategias. Mientras que Juan Grabois propuso que el PJ no participe de las elecciones del 26 de octubre para no legitimar lo que consideran una proscripción de Cristina Kirchner, Sergio Massa habló de un sello peronista puro, para enfrentar el intento de purismo que promueve Karina Milei para La Libertad Avanza.

Movilizaciones, acampes y declaración de unidad

En el peronismo tienen claro que es momento de unidad, al menos de declararla, si no termina de concretarse. Por eso, la definición de candidaturas está pausada y sobre la mesa de discusiones están las acciones a seguir para acompañar a Cristina Kirchner.

La fecha bisagra será cuando la expresidenta comience efectivamente a cumplir la condena a prisión. Desde ese momento esperan que empiecen a bajar las aguas y ahí sí hablar de la campaña. Mientras tanto, la centralidad la tendrá la titular del PJ.

La apuesta es a sostener la campaña “Cristina Libre” en la agenda política y sacar del letargo al peronismo. La sede de la calle Matheu se convertirá entonces en el epicentro de las definiciones.

A la cabeza de la reunión de este jueves estuvieron Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans, Juan Grabois y Ricardo Quintela, el gobernador que se atrevió a plantarle a Cristina Kirchner una interna para presidir el PJ, pero que, confirmada la condena, se anotó entre los primeros para respaldarla.

Fuera de la convocatoria quedó Axel Kicillof. Mayans ensayó una especie de argumentación respecto de que no habían sido llamados los gobernadores, pero la presencia de Quintela echó por tierra esa justificación. Así, quedó al descubierto que la interna bonaerense no está saldada y que las tensiones siguen vigentes, más allá del impasse que el bonaerense abrió, cuando visitó a Cristina Kirchner tras conocerse la confirmación de la condena.

Más allá de las demostraciones públicas, en el entorno de Kicillof siguen pisando el acelerador de la campaña y aseguran que el gobernador bonaerense no está dispuesto a cederle la lapicera de las listas a Máximo Kirchner.

Con información de TN