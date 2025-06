En el marco de la 14ª fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, el equipo salteño sabe que no puede dejar pasar más oportunidades si quiere mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.



Luego de quedar libre la fecha pasada, el Santo vuelve al ruedo con la clara misión de hacerse fuerte en casa. La última presentación en Salta fue con una actuación sólida y contundente: victoria 2-0 ante el entonces líder Atlético Rafaela, mostrando que en el Martearena el equipo de Germán Noce se transforma. Hoy, frente al elenco misionero, deberá repetir ese nivel.

El entrenador debió trabajar variantes tácticas durante la semana, especialmente por la baja sensible de Julio López, suspendido tras su expulsión en Formosa. Por eso, Noce ensayó con distintos esquemas, aunque todavía no confirmó el once titular. Lo que está claro es que el mensaje es uno solo: ganar o ganar.

Juventud Antoniana acumula una campaña irregular, con una victoria, un empate y tres derrotas en las últimas cinco fechas. El empate ante Sol de América dejó un sabor amargo, ya que se sintió perjudicado por un polémico penal. A eso se suma que necesita sumar para no quedar relegado en la tabla.

Enfrente estará Crucero del Norte, un rival que no atraviesa su mejor momento. El equipo misionero, dirigido por Sergio Arias, viene de perder 1-0 como local frente a Sol de América y acumula seis partidos sin conocer la victoria. Aun así, el “Colectivero” ya sabe lo que es ganarle a Juventud: lo hizo en abril, con un zapatazo de Peñaloza que selló el 1-0 en Misiones.

Ambos llegan necesitados. Ambos llegan presionados. Y ambos saben que no hay margen para el error. En este contexto, el choque entre Juventud Antoniana y Crucero del Norte se perfila como una verdadera final anticipada.

Con figuras como Facundo Cruz, Luciano Viano, Matías Montero y Maximiliano Vargas, el Santo buscará recuperar su fuerza ofensiva y volver a sumar de a tres en casa.

Hasta ahora, los momentos destacados del torneo para Juventud fueron las victorias ante Atlético Rafaela y Boca Unidos, ambas en el Martearena, y el valioso empate ante Sol de América en Formosa. Esta noche, el objetivo será volver a sonreír frente a su gente.