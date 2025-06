Gimnasia y Tiro recibe a Quilmes

La fecha 18 de la Primera Nacional se pondrá en marcha este viernes, cuando Gimnasia y Tiro de Salta reciba a Quilmes, a partir de las 20:00 hs.

Gimnasia y Tiro marcha décimo en la Zona A con 22 puntos, mientras que Quilmes está sólo una posición por debajo ya que tiene la misma cantidad de unidades, aunque cosecha una peor diferencia de gol.

Si alguno de los dos equipos consigue la victoria, terminará el día en la tercera posición, aunque con un partido más que el resto de sus competidores. Sin embargo, lo más probable es que termine la fecha en zona de Reducido, al que clasifican del segundo al octavo de cada zona.

El cronograma de la fecha 18

Viernes 13/6: a las 20:05 hs, Gimnasia y Tiro vs. Quilmes.

Sábado 14/6: a las 13:40 hs, Defensores de Belgrano vs. Gimnasia de Jujuy; a las 15:00 hs, Tristán Suárez vs. San Miguel, Talleres (RdE) vs. Central Norte y Chacarita vs. Agropecuario; a las 15:30 hs, Dep. Maipú vs. Racing de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires vs. Chaco For Ever; a las 16:00 hs, San Martín (T) vs. Almagro; a las 16:40 hs, Temperley vs. Colón; a las 18:00 hs, Estudiantes (RC) vs. Gimnasia (M); a las 18:40 hs, Dep. Morón vs. Alte. Brown.

Domingo 15/6: a las 13:10 hs, San Telmo vs. Nueva Chicago; a las 15:00 hs, Güemes (SdE) vs. Ferro; a las 15:30 hs, Alvarado vs. Colegiales, Dep. Madryn vs. Atlanta y Defensores Unidos vs. Mitre (SdE); a las 16:00 hs, Patronato vs. Los Andes; a las 17:30 hs, All Boys vs. Arsenal.