La selección chilena consumó el papelón, porque quedó definitivamente afuera del Mundial de 2026 tras la nefasta derrota ante Bolivia en El Alto.

El equipo nacional fue a dar pena a los 4.150 metros sobre el nivel del mar del estadio Municipal de El Alto, porque jugó pésimo, una vez más, y cayó con claridad por 2-0.

El resultado trajo consecuencias, porque Ricardo Gareca renunció en el camarín a su cargo como entrenador de la selección nacional, antes que fuera despedido por la Federación de Fútbol de Chile.

El nuevo entrenador de la selección chilena

Ricardo Gareca se va con su flojera, con su desidia, con sus malas ideas, con su porfía, con su mate y con Milton Gareca, el único que lo entendía.

Ahora la ANFP, mediante su presidente Pablo Milad, tiene que elegir al reemplazante del ex Tigre, para los partidos ante Brasil y Uruguay por las Eliminatorias y para los amistosos que tiene preparada la Selección en Europa.

No están considerados Nicolás Córdova y Sebastián Miranda, porque tienen mundiales juveniles Sub 20 y Sub 17, respectivamente, es por ello que pondrán a otro trabajador de la Federación de Fútbol de Chile.

Se trata de Luis Mena, DT de la selección chilena femenina, quien asumirá el fierro caliente hasta fin de año, según dio a conocer DSports.

El ex defensor de Colo Colo viene a cubrir un puesto mientras en Quilín negocian la llegada de un gerente deportivo de selecciones y luego a un nuevo director técnico para el proceso del Mundial 2030.

Con información de Redgol