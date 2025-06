El interventor del PRO Salta, Leonardo Aguilar, informó los resultados de las reuniones partidarias que se vienen desarrollando.

“Se habló de los resultados de Buenos Aires y que no deben empañar los trabajos en las provincias, cada provincia obtuvo distintos resultados”, indicó, y explicó que, de cara a las elecciones de octubre, no hay una directiva general, sino que cada provincia deberá analizar el panorama y establecer, o no, alianzas de acuerdo a sus necesidades.

Por otro lado, Aguilar indicó que las intervenciones están trabajando para llamar a elecciones internas y que, de hecho, lo que se necesita ahora es ponerle fecha a la elección.

“Hay un plan para las 5 provincias intervenidas y es que se llame a elección en marzo de 2026 para regularizar la situación y que tengan autoridades partidarias como corresponde”, precisó.

Concluyendo, Aguilar aseguró que hubo un llamado de Mauricio Macri a la unidad y que la etapa de migración de dirigentes del PRO hacia las filas de LLA o de otros espacios ya pasó.

“Es hora de juntarnos, conversar y llegar a las mejores decisiones posibles para que el partido siga teniendo presencia”, finalizó.