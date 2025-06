Junio es el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, se trata de una iniciativa de la Asociación Americana de Fertilidad (AFA) para dar visibilidad, conocer y prevenir este problema tan importante en la actualidad que es la infertilidad.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el ginecólogo y especialista en medicina reproductiva, Juan Aguilera, señaló que a nivel global existe una disminución en el porcentaje de natalidad, por lo que remarcó la importancia de “tomar decisiones informadas”.

“La mayoría de las jóvenes de 30 años ni siquiera está pensando en tener hijos, lo que sucede, biológicamente, es que después de los 35, la posibilidad de un embarazo es mucho menor, y después de los 40, es extremadamente baja”, indicó.

En esa línea, aseguró que las consultas aumentaron exponencialmente en pacientes de más de 37 años, por lo que recomendó estudios para saber cuál es la reserva ovárica. “Estamos hablando de hacer una ecografía transvaginal y un análisis de sangre, que forman parte de un estudio ginecológico de rutina anual”, completó.

“Las conductas sociales han cambiado mucho, pero la biología no ha cambiado nada, sigue siendo igual. Hoy las mujeres quieren tener hijos después de los 35 o 40 años, pero los tratamientos para quedarse embarazada, en el caso de no poder hacerlo, no garantizan que te que sí o sí van a ser exitosos”, advirtió.

Aguilera recordó que procedimientos como congelar óvulos sí tienen un costo particular que prepagas y obras sociales no cubren, sin embargo indicó que la cobertura estatal se activa para casos de infertilidad.

El especialista también refirió a los cuidados de fecundidad en hombres. Señaló que si bien la capacidad fértil de un varón se extiende más tiempo que el de la mujer, pueden existir consecuencias.

“Le llamamos edad paterna avanzada cuando hay un varón que tiene hijos después de los 45 años. Empieza a haber más complicaciones en los embarazos y en esos niños nacidos de padres de edad paterna avanzada”, indicó.

En ese sentido recomendó mantener una vida saludable para impactar positivamente en la salud reproductiva, como así también informó la posibilidad de realizarse un espermograma, es decir un conteo de los espermatozoides.