La presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, alertó sobre el faltante de la vacuna antigripal Istivac en el norte del país, uno de los insumos más solicitados durante la temporada invernal. “En febrero nos informaron que iban a llegar en mayo y a los días nos dijeron desde el laboratorio que no se iban a distribuir al menos en todo lo que hace al norte argentino”, afirmó en declaraciones a Aries.

Carrasco explicó que las preventas de estas vacunas se realizan en diciembre y, en algunos casos, se refuerzan en febrero. Sin embargo, muchas farmacias que habían solicitado la marca Istivac no recibieron las dosis. “Se fabricaron, pero acá no llegaron. Si alguien las consiguió fue desde Buenos Aires, pero prácticamente en todo el país no hubo vacuna Istivac”, detalló.

Frente a esta situación y a una demanda significativamente menor por parte de la población, muchas farmacias optaron por no encargar nuevas dosis. “Salvo quienes ya tienen pactado con alguna empresa o clientes habituales, el resto decidió no pedir. Desde la pandemia a la fecha ha ido disminuyendo la frecuencia de vacunación en la gente”, sostuvo.

Carrasco también mencionó el impacto económico que representa para las farmacias mantener stock no utilizado. “La gente por ahí opta por no vacunarse y la farmacia que se queda con las vacunas tiene que mandarlas a destrucción a fin de año. No se pueden guardar porque las cepas son diferentes”, advirtió. Las vacunas, explicó, están diseñadas para las cepas del año corriente y pierden eficacia frente a los virus mutados del año siguiente.

En cuanto a la cobertura, indicó que la mayoría de las obras sociales cubren un 40% del costo, estimado en $53.000, y en el caso de la población de riesgo (menores y mayores de 65 años), la cobertura es total. Sin embargo, la demanda continúa en descenso. “Fácilmente un 30% menos se vacuna en comparación con años anteriores. Incluso en el caso de PAMI, todavía tenemos unidades y no hemos vacunado ni el 50% de lo que se vacunó el año pasado”, concluyó Carrasco.