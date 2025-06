Oscar Correa: “El periodismo está en crisis como todos los poderes del Estado”

En un contexto nacional marcado por cuestionamientos sociales generalizados, el periodista Oscar Correa sostuvo que el periodismo, al igual que los poderes del Estado, atraviesa una profunda crisis de legitimidad. “Estamos todos en crisis. Llegó una persona completamente ajena a la política convencional —en referencia al presidente Javier Milei— y nos puso a todos bajo la lupa de la sociedad. Mal hacemos en no escuchar ese cuestionamiento”, afirmó.

Correa también apuntó contra el comportamiento del presidente hacia la prensa: “Me parece muy mal lo que hace Milei al exponer periodistas en redes sociales, al someterlos al escarnio público. Eso no construye nada”. Sin embargo, instó al sector a aprovechar la crisis como una oportunidad para transformarse, reconociendo fallas internas que van más allá del poder político.

El periodista apuntó contra el debilitamiento del ejercicio profesional, con un periodismo más preocupado por los clics y los títulos llamativos que por la investigación profunda. “El clickbait nos destrozó. Hay muchas páginas con títulos impresionantes que no dicen nada. Y en esa búsqueda se pierden cosas esenciales”, lamentó.

Correa señaló también una pérdida de hábitos fundamentales en la profesión: “Tenemos un periodismo que ya ni revisa el Boletín Oficial. Yo mismo perdí esa costumbre porque ya casi no se publica nada. Pero me crié con periodistas como Natalia Nieto, que me enseñaron a empezar el día leyendo ahí. Hoy eso se está perdiendo”.

Según Correa, la situación del periodismo en Salta expone el problema en toda su dimensión. “En los últimos años tuvimos muy pocos periodistas destacados por investigaciones. La sociedad nos mira más como candidatos que como comunicadores. Hacés un programa político y la primera pregunta es: ‘¿Vas a ser candidato?’”, cuestionó.

El periodista reconoció que las nuevas tecnologías abrieron otros caminos, especialmente para los jóvenes, aunque advirtió sobre una desconexión con la realidad local: “Tenemos muy buenos talentos en Salta, que saben usar las nuevas herramientas, pero no les interesa la realidad salteña. Y es entendible: es una realidad muy dura”.

Otro eje de preocupación, según Correa, es el cambio en el consumo de información. “Hoy estamos con el celular todo el tiempo. La Libertad Avanza, por ejemplo, quintuplica en inversión digital a los demás partidos. Eso cambia las reglas del juego”, explicó, agregando que muchos periodistas de larga trayectoria aún no logran adaptarse del todo a estos formatos.

Finalmente, Correa concluyó con un mensaje autocrítico pero esperanzador: “Estamos en el ojo de la tormenta, pero como todo momento de crisis, también puede ser uno para salir fortalecidos. Si lo aprovechamos bien”.