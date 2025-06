La Corte Suprema de Justicia integrada por tres hombres no trata la reducción de la condena a Manuel Mansilla, el femicida que asesinó hace 10 años a Chiara Paez en Rufino y que causó una ola de protestas que terminó en el Ni Una Menos. En caso de que el máximo tribunal de la Argentina no trate la causa, entonces el femicida estará con la posibilidad de salir en libertad siete años antes de cumplir la pena original y ya está habilitado a pedir salidas transitorias. El desesperado pedido de la familia de Chiara.

Manuel Mansilla había sido condenado en 2017 a 21 años y 6 meses de prisión por haber asesinado a Chiara Paez, una joven de 14 años que estaba embarazada de 3 meses. El fallo fue apelado y la Corte Suprema de Santa Fe ordenó su revisión por haberse “apartado de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil” al destacar que Mansilla era menor cuando cometió el crimen. La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario finalmente le bajó la pena a 15 años.

“A Mansilla le redujeron la pena por una interpretación de la ley 22.278 de la dictadura militar que establece la posibilidad de que el juez aplique la regla de la tentativa porque considera que el autor es menor, por lo tanto tiene inmadurez al cometer el hecho”, sostuvo a El Destape el fiscal Fernando Palmolelli, quien elevó un recurso de queja a la Corte Suprema de la Nación para que trate el caso.

El fallo que bajó la pena a Mansilla se basó en el artículo 2 de la ley 22.278 que establece algunos requisitos antes de aplicar la pena y al final sostiene: “Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa”.

El fiscal considera que el artículo establece como una posibilidad la aplicación de la pena en calidad de tentativa, pero no una obligación. “Un juez puede apartarse de esa regla de la tentativa”, explica Palmolelli.

La madre de Chiara, Verónica Camargo, y su padre, Fabio Paez, piden que la Corte Suprema -que no tiene tiempo para fallar- impida la baja de la pena. “Me dolió mucho cuando en el juzgado se habló del asesino de mi hija como un niño que tenía muchos proyectos de vida. Mi hija también tenía proyectos y la mató. Mansilla era menor, pero no robó una bicicleta. Asesinó a mi hija de forma horrorosa y actuó con frialdad. Terminó de asesinar a Chiari, me llamó y se encontró conmigo. Esa no es la actitud de un niño”, afirma Camargo.

Mansilla no solo mató a Chiara Paez

Mansilla mató a golpes a Chiara Paez en un casa donde estaban su madre, su padrastro y sus dos abuelos. Todos declararon no haber escuchado el ataque ni tampoco el posterior entierro que hizo el femicida en el patio. Cuando la fiscalía de Mauricio Clavero encargada de la búsqueda acudió a la casa durante el mediodía posterior al crimen se encontró con que los familiares habían hecho un asado cerca del pozo donde estaba el cadáver.

El cuerpo estaba enterrado en un pozo de 80 centímetros de profundidad tapado con tierra y oculto bajo chapas y hierros. La autopsia determinó que el cadaver tenía múltiples golpes en la cabeza que le ocasionaron la muerte. Los familiares del femicida en un principio fueron detenidos, sin embargo luego los liberaron. La causa por el posible encubrimiento y participación en el crimen continúa sin resolución.

¿Cómo surgió el Ni Una Menos en Argentina?



Luego de cometer el crimen, Mansilla habló con la madre de Chiara –Verónica Camargo- para ofrecerle que su padre policía acelere la búsqueda de la menor. El femicida prendió el teléfono de Chiara para despistar a la policía y hasta participó de los rastrillajes de búsqueda. Recién cuando los perros de una brigada de Defensa Civil se acercaban a su casa confesó a sus abuelos el crimen. La familia de Chiara y la fiscalía denuncian que nunca se mostró arrepentido de haberla asesinado.

SI la Corte Suprema no revisa el fallo entonces Mansilla se verá beneficiado por la reducción de la pena. El femicida está en facultades de pedir salidas transitorias ya que pasó la mitad de la condena de 15 años en prisión.

