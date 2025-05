Emergencia en discapacidad: denuncian abandono estatal y ajuste sistemático

En las últimas semanas, distintas organizaciones, familias y profesionales vinculados al acompañamiento de personas con discapacidad realizaron movilizaciones y protestas en todo el país, reclamando respuestas urgentes ante los recortes presupuestarios, la desregulación de servicios y lo que ya se considera una situación de emergencia nacional.

Uno de los referentes del sector en Salta, Luis González, padre de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y miembro de una asociación de familias, fue contundente en su análisis: “Esto es mucho peor que una pandemia. Estamos frente a un genocidio social”, declaró este viernes en diálogo con medios locales.

La declaración responde al contexto actual, marcado por la falta de pagos a prestadores, el colapso de sistemas de atención, y recientes afirmaciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien, en una reunión con padres de niños con TEA, habría dicho que “la discapacidad no es un problema del Estado”, y que las familias deben hacerse cargo por su cuenta.

Para González, este tipo de expresiones no son aisladas. “Desde el primer decreto de desregulación sabíamos hacia dónde íbamos. Siempre el ajuste recae sobre los más vulnerables: jubilados y personas con discapacidad. Lo que se está haciendo es desproteger la salud pública y la educación. No hay intención de arreglo, no les interesa”, denunció.

El referente salteño calificó la situación como un “ataque directo al sistema de derechos” y advirtió que el abandono estatal deja en la indefensión total a miles de personas que dependen de tratamientos, traslados y medicamentos costosos: “Hay quienes no pueden comprar sus remedios. Esto es peor que la pandemia, cuando al menos existía un intento de contención”.

“Lo más triste no es solo lo que dijo Spagnuolo , sino que hay una parte de la sociedad que se insensibilizó. Piensan que la discapacidad es algo que nunca les va a tocar, y no es así. Un ACV, un accidente, una enfermedad pueden cambiarlo todo”, reflexionó González.