En el marco del Día Mundial del Lupus que se conmemora cada 10 de mayo, la Fundación Lupus de Salta, realizó una jornada de información y prevención abierta a la comunidad.

En diálogo con Aries, la presidenta de la Fundación, Paula Carrizo advirtió que durante los últimos años, la medicación para los pacientes con Lupus “está déficit”, por los altos costos.

“En la Fundación contamos con un banco de medicamentos, que está aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia, este banco de medicamentos lo manejamos con donaciones y les damos a los pacientes que no tienen obra social, y que no pueden conseguir la medicación, es un tratamiento que no se debe cortar”, señaló.

Además recordó que la Fundación no cuenta con espacio físico individual, por lo que se contactan con los más de 150 pacientes que la integran, para la entrega de medicamentos por medio de redes sociales.

Respecto a la enfermedad, Carrizo recordó que no es hereditaria ni contagiosa, sino autoinmune y que provoca inflamación y dolor crónico, y que la variedad de síntomas puede generar diagnósticos erróneos.

“Algunos de los síntomas pueden ser fatiga, puede ser fiebre, caída de cabello, dedos azules. En realidad esta enfermedad tiene muchos síntomas, son muy variados, y se puede confundir también con otras enfermedades”, detalló.

Finalmente resaltó la importancia de la detección temprana –por medio de un análisis de sangre-, lo que favorece al tratamiento prolongado para mejorar la calidad de vida. “Es importante la actividad física, el acompañamiento psicológico, de seres queridos, porque es una enfermedad muy difícil de llevar. También se puede haber mejora a la salud, tener una buena alimentación para prevenir las inflamaciones muscular, articular”, completó.