"Hoy no hay trabajo en Vaca Muerta y hay que dejar de alimentar ilusiones”

Rucci, referente del gremio petrolero, sostuvo que la provincia atraviesa un momento de cambio profundo. “Se modificó la historia”, expresó al hablar sobre el nuevo liderazgo de Rolando Figueroa, que rompió con décadas de hegemonía del MPN. Según el dirigente, este quiebre dejó a la ciudadanía en una etapa de búsqueda por nuevas formas de representación política.

“La gente está buscando seguridad, participación, cercanía con sus representantes. Y el MPN ya no lo ofrece”, aseguró Rucci. También cuestionó la desconexión del partido con los sectores sindicales: “El MPN perdió la identidad y sus líderes no dialogan con los trabajadores”.

En relación con la actividad petrolera, Rucci calificó al 2025 como “un año de transición”, con importantes desafíos estructurales que limitan el crecimiento. “Se siguen desarrollando pozos y fracturas, pero no hay capacidad para transportar toda la producción. Sin infraestructura no se puede avanzar”, advirtió.

A pesar del freno actual, Rucci expresó cierto optimismo a futuro. “El año que viene sí va a ser fuerte, porque vamos a poder salir al mundo con el petróleo y el gas por el Atlántico. Pero eso aún no está ocurriendo”, explicó. Mientras tanto, pidió evitar generar falsas expectativas.

Uno de los temas que más preocupa al dirigente es la migración interna impulsada por la promesa de trabajo en Vaca Muerta. “Hoy no hay ingresos”, dijo con firmeza. “Mucha gente viene con la ilusión y se encuentra con una realidad muy distinta. Eso hay que decirlo con claridad”.

Rucci denunció que hay empresas que contribuyen a estas ilusiones con fines especulativos. “Hay lobbies que promueven el sueño del empleo masivo cuando no es cierto. La inversión actual está concentrada en obras de infraestructura, no en generar nuevos puestos de trabajo”, señaló.

El dirigente hizo especial hincapié en que las oportunidades laborales deben priorizar a los neuquinos. “Primero las posibilidades tienen que estar para el Neuquén, no para los regionales”, sostuvo, y destacó que muchas familias que llegan desde otras provincias terminan en situación de calle, sin contención ni acceso a empleo.

Esta situación, dijo Rucci, genera una sobrecarga para los municipios y para el gobierno provincial, que deben atender una creciente demanda social sin contar con herramientas suficientes para resolverla. “No se puede seguir empujando a la gente hacia una esperanza que no existe en este momento”, agregó.

En el plano político, el gremialista presentó el nuevo partido Fuerza Neuquina y Federal, que busca canalizar la participación de los trabajadores en la vida pública. “Es un espacio para la gente que quiere comprometerse y no encuentra su lugar en los partidos tradicionales”, explicó.

Rucci remarcó que el nuevo espacio no será una vía para que sindicalistas accedan a cargos públicos. “Ningún integrante de la comisión directiva va a ser candidato. Esto no es para nosotros, es para los trabajadores, para los vecinos”, enfatizó.

Finalmente, fue categórico sobre las expectativas de corto plazo en Vaca Muerta: “Hoy no hay. La realidad es que hoy no hay. Este año no va a ser el año de la explosión del trabajo con Vaca Muerta, sin duda”. Con una mirada crítica, Rucci pidió sincerar el discurso y concentrar los esfuerzos en resolver las necesidades estructurales del sector energético.

El mensaje del dirigente se alinea con una advertencia clara a la sociedad: evitar alimentar falsas esperanzas y comenzar a construir una salida colectiva basada en la verdad, la planificación y la inclusión real de los trabajadores neuquinos.

Con información de Infoenergía