Neuquén: Mapuches se encadenaron frente a la sede de gobierno provincial

Integrantes de cuatro comunidades mapuche de Neuquén, asentadas algunas de ellas en la zona de influencia de Vaca Muerta, presionan al gobierno provincial para lograr el reconocimiento oficial y el agrietado proceso de diálogo genera rispideces entre las partes.

Este martes, referentes de esas comunidades endurecieron el reclamo y se encadenaron frente a la sede de la gobernación de la provincia petrolera. La escalada provocó la inmediata reacción del ejecutivo neuquino, que no descarta judicializar la situación para “asegurar la institucionalidad y el orden social”.

El reclamo es encabezado por las comunidades Newen Kura, de Rincón de los Sauces; Fvta Xayen de Tratayén, Añelo; Kelv Kura de Portezuelo y Ragilew Cárdenas, de Picún Leufú.

Nelson Cárdenas, autoridad de la última agrupación, justificó la medida de fuerza ante el fracaso “de distintas instancias de diálogo iniciadas con las autoridades provinciales y otras acciones que no fueron escuchadas”.

Días atrás, el gobierno que conduce Rolando Figueroa sentó en la mesa de discusión al ministro de Gobierno Jorge Tobares, aunque del primer encuentro no hubo conclusiones satisfactorias, al menos para los demandantes.

El encuentro se realizó en Tratayén, uno de los sitios en conflicto, aunque para las comunidades fue un “diálogo inútil”.

Los demandantes criticaron el enviado gubernamental por “falta de autoridad para resolver conflicto alguno” y afirmaron que Figueroa “no tiene voluntad política de cumplir con la ley y la Constitución Provincial”.

Tras ese cónclave, las comunidades optaron por endurecer el reclamo y se congregaron frente a casa de gobierno, aunque la movilización entorpeció aún más el vínculo.

“Es fundamental recordar que el ejercicio del derecho a peticionar debe enmarcarse dentro de la constitucionalidad y la normativa vigente” aseguró el ejecutivo neuquino en un comunicado.

El gobierno anticipó que el objetivo es “avanzar” en la construcción de un diálogo fructífero para resolver trámites inconclusos, aunque no hizo anuncios concretos sobre el planteo de los grupos. El comunicado que difundió fue, más bien, un descargo por el reclamo que comenzó este martes.

Si logran configurarse como comunidades mapuches registradas, ante la provincia o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), podrían participar de las discusiones sobre futuras concesiones hidrocarburíferías y tendrían bandera verde para ser consultados – obligatoriamente- ante futuras explotaciones.

Es que, según sostienen, las tierras donde se emplazarían esos proyectos alcanzarían “territorios ancestrales”.

Ese no es su único argumento. Aseguran que desde hace 10 años cuentan con los requisitos completos para obtener sus personerías. “Para una comunidad mapuche, no tener personería jurídica es lo mismo que una persona no tenga su documento de identidad”, sostienen.

“Creemos firmemente que el diálogo y el respeto por los canales institucionales son el camino más efectivo para alcanzar soluciones y avanzar en el reconocimiento de derechos; con esta premisa instamos a las comunidades involucradas a reconducir sus peticiones dentro del marco normativo establecido”, aseguró la provincia en un comunicado oficial.

Además, remarcó que “en los términos del art. 53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén y el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, 57 Comunidades de pueblos originarios han obtenido su personería jurídica en la provincia (de Neuquén), testimonio de una historia de trabajo conjunto y el respeto mutuo”.

“Entendemos que pueden surgir inquietudes o demoras en los procesos administrativos. Para ello, la Ley Provincial 1284 de Procedimiento Administrativo ofrece vías institucionales claras para solicitar la consideración o reconsideración de lo peticionado, e incluso la instancia judicial para su revisión. Estas herramientas están diseñadas para garantizar que todas las peticiones sean atendidas dentro del marco de la ley” agregaron desde el Ejecutivo neuquino.

