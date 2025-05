Gauffín cargó contra la Auditoría General por la falta de control al IPS

El diputado provincial José Gauffín se refirió a las declaraciones del gobernador Gustavo Sáenz sobre la situación del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) y consideró que, lejos de llevar tranquilidad, “generan más incertidumbre que claridad”. En diálogo con Aries, el legislador advirtió que el proyecto oficialista tenía como objetivo ajustar sobre los jubilados afiliados al IPS.

“El proyecto lo presentó claramente con la intención de ajustar por el lado de los jubilados del IPS. No había otra intención porque el proyecto era claro”, sostuvo Gauffín. Cuestionó además que desde el oficialismo se insista en que los legisladores podrán debatir la iniciativa. “Todos sabemos que los proyectos del gobernador no se les cambia ni una coma”, lanzó.

El legislador también cargó contra la gestión de Sáenz al frente del IPS, al señalar que las deficiencias del organismo no son recientes. “El gobernador está hace cinco años y mantuvo durante cinco años prácticamente a la misma presidenta del IPS. Decir ahora que hay sobrefacturación no cambia nada: los problemas del IPS son sostenidos desde hace tiempo”, expresó.

Gauffín explicó que el déficit del instituto se profundizó año tras año. “En las cuentas generales del ejercicio se ve cómo ha ido creciendo hasta llegar al 16,75% en 2023. No tenemos aún el dato de 2024”, detalló. Además, insistió en la necesidad de una auditoría estructural. “El IPS debería tener auditorías típicas, como toda obra social. Hay que auditar las prestaciones que se facturan”, reforzó.

Por último, recordó que la Auditoría General de la Provincia no ha realizado un control integral al IPS en más de una década. “Nunca auditó completamente al IPS. La única auditoría fue parcial y no tuvo consecuencias. No pasó nada”, concluyó el diputado, al señalar una falta de control estructural en la principal obra social de la provincia.