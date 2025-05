Sexualidad y sororidad: una charla para mujeres que quieren reencontrarse consigo mismas

La sexóloga y ginecóloga Mónica Gelsi, junto a su colega Florencia Herrera, convocan a un encuentro íntimo, reflexivo y transformador para mujeres de Salta y alrededores. Será una jornada con proyección de cine, debate, ejercicios de cuidado corporal y un espacio para reconectar con el deseo postergado.

El evento tendrá lugar en el Hotel El Cerro y propone mucho más que una simple charla médica. “Vamos a proyectar la película Las chicas de la lencería, luego abrir un debate y compartir una rica merienda. Las entradas pueden adquirirse en Alvarado 117”, explicó Gelsi.

La propuesta apunta a mujeres adultas que, tras años dedicadas a la crianza, al trabajo y a los mandatos sociales, sienten que dejaron sus deseos personales de lado. “Es una oportunidad para hablar de nuestras asignaturas pendientes. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué nos gustaría empezar ahora que tenemos más tiempo o que ya criamos a nuestros hijos?”, se pregunta la profesional.

Durante el encuentro también se hablará sobre la importancia del autocuidado y se enseñarán ejercicios para fortalecer el piso pelviano. “Vamos a enseñar a hacer los ejercicios de Kegel, fundamentales para prevenir la incontinencia urinaria, algo muy común en mujeres posmenopáusicas”, detalló.

Además, Gelsi enfatizó que la sexualidad no tiene edad y puede seguir siendo una fuente de bienestar, incluso estando solas. “Vamos a hablar de autoerotismo, de masturbación. Nos enseñaron que el cuerpo no se tocaba, pero si me toco la cara, ¿por qué no puedo tocarme la vulva?”, cuestionó.

Por último, resaltó el poder de la sororidad: “Cuando nos juntamos entre mujeres se genera algo muy lindo, una hermandad que nos permite vernos, mirarnos hacia adentro y volver a soñar”.