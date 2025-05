En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la periodista Luján ‘Lula’ González relató su experiencia al haber sido gaseada y golpeada por las fuerzas de seguridad cuando cubría la marcha de jubilados en el Congreso de la Nación.

“En el último tiempo, la violencia fue creciendo”, inició la comunicadora, y advirtió que la aplicación del Protocolo Antipiquete de Patricia Bullrich ha desatado la represión por parte de las fuerzas.

Explicó que, ayer miércoles, ella estaba trabajando en la cobertura de la manifestación de jubilados y que se encontraba en la vereda cuando fue agredida.

“Estaba en la vereda, entre Rivadavia y Rodríguez Peña, tratando de transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo. Me encontraba de espaldas a la manifestación y, cuando estoy hablando – en ese momento estaba al aire – me pegan con un palo y veo a una persona de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en ese momento me tira gas en la cara y, como acto reflejo, me doy vuelta, ahí me rocían gas en la espalda y en la cabeza”, indicó la periodista.

Señaló que todo lo ocurrido salió al aire en el medio donde trabaja y que, de hecho, intentó terminar su labor, pero comenzó a sentir los efectos del gas en la garganta y en los ojos.

“Esos gases te queman. Uno no quiere naturalizar la violencia. Con la aplicación del protocolo de Bullrich, las fuerzas de seguridad se han ensañado con los fotoperiodistas y la prensa”, consideró, y completó: “Ayer, incluso, escuchaba cuando ponían en duda el trabajo del fotógrafo que detuvieron; él estaba sacando una foto a un jubilado que habían detenido y lo detuvieron. Hay especial saña de las fuerzas de seguridad”.