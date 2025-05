AmCham Summit 2025: Sáenz afirmó que la gente no quiere más Macri ni Cristina, sino nuevas caras

En el marco del AmCham Summit 2025, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ofreció una dura reflexión sobre el presente político del país y el desinterés ciudadano en las urnas, al ser consultado sobre la baja participación registrada en las elecciones provinciales del 11 de mayo.

“En las elecciones intermedias la gente no va a votar, y eso no es bueno, porque el voto es la herramienta para cambiar. Pero también hay apatía, porque la política no está conectada con la agenda real de la gente”, señaló Sáenz ante un auditorio colmado de empresarios y referentes del sector público.

El mandatario salteño remarcó que los ciudadanos están “cansados de los extremos” y hartos de una dirigencia que no aprende de sus errores. “A la gente no le importa si gana Macri o Milei. Lo que ve es que los que están no están a la altura de las circunstancias, y que los que se fueron tampoco hicieron autocrítica”, lanzó.

Sáenz sostuvo que en la sociedad hay un mensaje claro de rechazo hacia ambas figuras históricas. “La gente ya no quiere más ni a Cristina ni a Macri, y eso quedó demostrado en todas las provincias, donde ninguno superó el 5%”, afirmó.

Además, criticó la falta de responsabilidad política de distintos sectores. “La gente quiere un cambio real, nuevas caras, nuevas dirigencias, y que no se conspire para que al que está gobernando le vaya mal. Lo que vemos muchas veces es mezquindad, falta de acompañamiento y una soberbia permanente que impide asumir errores”, sentenció.