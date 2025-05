Para Villamayor, la gente votó sellos, no candidatos

Por Aries, la diputada provincial Socorro Villamayor analizó los resultados de las elecciones del pasado 11 de mayo en Salta y sostuvo que el respaldo que obtuvo La Libertad Avanza fue producto de una fuerte identificación con el sello partidario, y no de la militancia ni del conocimiento de los candidatos.

"Fíjense que cuando votaron a Milei, no votaron militancia. No eran caras conocidas, no eran militantes", afirmó la legisladora. Según Villamayor, la mayoría de los ciudadanos eligieron boletas sin conocer a los candidatos, guiados solo por la marca política y el impacto nacional del presidente.

En ese sentido, reconoció que la campaña se centró en el uso del nombre de Javier Milei, más que en propuestas o trayectorias individuales. “Su campaña estuvo montada en un helicóptero que decía: ‘Votá La Libertad Avanza, votá Milei’. Y la gente fue a eso", detalló.

Villamayor también coincidió con otros dirigentes en que el fenómeno electoral salteño estuvo atravesado por una lógica de confrontación simbólica entre el gobernador Gustavo Sáenz y el presidente Javier Milei. “Acá se convirtió en una disputa entre Sáenz y Milei. El 48% votó el sello de Sáenz, mientras que el 23% votó el de Milei. Fueron elecciones de sellos, no de nombres”, subrayó.

La diputada aclaró que no desmerece el trabajo de referentes de La Libertad Avanza en la Capital, pero advirtió que, más allá de sus méritos individuales, muchos de los candidatos electos lograron ingresar gracias a la marca de La Libertad Avanza. “Cornejo tiene respeto y entusiasmo, pero detrás de él ingresaron muchos otros que no conocemos. Incluso dentro de los propios libertarios reconocen que el sello les dio ese 23%”, remarcó.

Por último, Villamayor concluyó que el resultado expresa un fuerte desapego de la ciudadanía a las estructuras partidarias tradicionales, y una tendencia a votar por símbolos más que por propuestas o trayectorias políticas.