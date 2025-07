$LIBRA: Javier Milei aseguró que "no hay corrupción" porque "no intervienen fondos públicos"

El presidente Javier Milei volvió a referirse al caso $LIBRA, la criptomoneda que había promocionado desde su cuenta de X y provocó pérdidas millonarias en usuarios de todo el mundo. "Es obvio que no hay corrupción porque en el medio no hay fondos públicos", sostuvo, y aseguró que la cuestión se trata de "un vuelto" por "romperle los curros a los que se afanaron la Argentina".

"La Oficina Anticorrupción probó que soy inocente. Nosotros creamos una unidad transitoria de investigación para que recopile la información, que pusimos a disposición de la Justicia. Nosotros no tenemos ningún problema en hacer este tipo de cosas. Es obvio que no hay corrupción, porque en el medio no hay fondos públicos", planteó el mandatario este miércoles en diálogo con El Observador. "Si hay defraudación a privados, será un problema entre privados", matizó.

El libertario señaló que "me han revisado todas mis cuentas, todo lo que me pidieron lo entregué para que pudieran revisar". En una reflexión sobre lo ocurrido, reveló: "No me arrepiento de lo que hice pero no lo voy a volver a hacer".

Además, cuestionó que "hay gente opinando sobre estos temas que no sabe hacer ni una transferencia bancaria". "Esto era un bicho demasiado complejo de operar aun para una persona acostumbrada a operar en temas financieros. Requería de un expertise no menor", remarcó.

"La propia Security and Exchange Comission de Estados Unidos determinó que ni siquiera ese tipo de instrumentos califica como activos. Lo dice en base a lo poco profundo que es, es decir que son muy pocas personas que intervienen ahí, y no están diseñados en términos de defensa de valor. No es como una acción de una empresa que genera flujo de fondos", añadió.

"Entonces, estamos hablando de muy poquitas personas en un mercado muy sofisticado y especializado. En realidad, lo que hace esta gente son lo que llamo traders de volatilidad, o sea que compran volatilidad. No hubo una recomendación. Se agarró y se comunicó no acerca de ese instrumento sino sobre el proyecto para que financiara a gente vinculada temas tecnológicos sin acceso al mercado financiero formal. No había recomendación de compra. El que compra sabe que el activo no vale nada, es gente que sabe lo que hizo", insistió.

"La única demanda que hay en Nueva York es por publicidad engañosa y yo no estoy contemplado ahí. Quieren inventar cualquier monstruosidad, que la inventen. Es un vuelto porque le estoy rompiendo los curros a los que se afanaron la Argentina", concluyó Milei.

Con información de C5N