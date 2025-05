“No es la forma”: dirigente justicialista rechazó la toma violenta del PJ en Salta

Por Aries, el dirigente del Partido de la Victoria, Ramón “Rana” Villa, se pronunció sobre los recientes incidentes en la sede del Partido Justicialista (PJ) de Salta, tras la irrupción violenta de grupos internos. Aunque aclaró que su espacio no participó del hecho, cuestionó tanto la intervención partidaria como la reacción desmedida de algunos sectores.

El dirigente sostuvo que si bien la intervención fue dispuesta por el Consejo Nacional del PJ, “no es la forma de resolver los conflictos internos” y consideró que debió priorizarse el diálogo. “Siempre estuve en contra de cualquier tipo de intervención. No me parece bien ni intervenir un partido, ni tomarlo por la fuerza. Mucho menos con violencia”, señaló.

Villa también cuestionó el momento político en que se produjo la intervención del PJ salteño, al considerar que desestabilizó la organización local en medio del armado de alianzas provinciales. “La intervención se pensó con la cabeza puesta en las elecciones nacionales, no en las provinciales. Eso perjudicó todo el esquema político que se venía trabajando”, apuntó.

Por último, remarcó que el conflicto interno del PJ no afectó directamente al Partido de la Victoria, aunque reconoció que limitó su margen de maniobra política. “No podíamos estar en otro frente que no fuera junto al PJ, pero no nos sirvió de nada. No influyó en absolutamente nada”, concluyó.