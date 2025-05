Este viernes 16 de mayo a las 20 horas, colegas y amigos del kinesiólogo David Corimayo marcharán en la Plaza 9 de Julio de Salta capital para exigir justicia. Corimayo fue asesinado el pasado 5 de mayo en Cachi tras una brutal golpiza. A dos semanas del crimen, los kinesiólogos denuncian falta de avances en la investigación y demandan que los responsables sean encontrados y condenados.

“Fue brutalmente golpeado y asesinado. Estamos haciendo una marcha para pedir justicia porque hay solo un detenido y todavía no vemos avances en el caso”, expresó Mariana Mendoza, kinesióloga y compañera de Corimayo. En diálogo con Aries, sostuvo que el grupo se siente consternado por la pérdida de un colega muy querido y respetado.

Corimayo formaba parte de “Kinesiólogos del Milagro”, un equipo que brinda atención a los peregrinos durante la festividad religiosa. “Él venía desde Cachi haciendo atención kinesiológica a todos, a pesar de estar cansado. Siempre dispuesto a ayudar”, recordó Mendoza. Subrayó que era una persona solidaria, sin conflictos personales, y que su muerte deja una profunda tristeza en la comunidad profesional.

Además del pedido de justicia, los kinesiólogos manifestaron su indignación por las condiciones en las que fue trasladado Corimayo tras el ataque. “Lo llevó una ambulancia que perdía oxígeno, no tenía aspirador, no funcionaba, no tenía desfibrilador. Recién lo cambiaron en El Carril. Fue deplorable”, denunció Mendoza, visiblemente afectada.

La convocatoria a la marcha busca mantener vivo el reclamo y visibilizar lo que consideran una cadena de fallas que culminaron en la trágica muerte de su colega. “No puede ser que haya tanta injusticia, tanta falta de seguridad. David perdió la vida por un hecho de inseguridad, por gente que estaba borracha y lo atacó. Muchas cosas llevaron a que hoy no esté entre nosotros”, concluyó.