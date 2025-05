Según Mangione, la renuncia de Nallar no tiene que ver con “diferencias de criterios”

Por Aries, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, explicó que el lunes fue presentada la renuncia del doctor Marcelo Nallar como gerente del Hospital Arturo Oñativia. La decisión sorprendió incluso a las autoridades provinciales, ya que no se esperaba un alejamiento inmediato.

“Presentó la renuncia el día lunes. Yo también quedé un poco sorprendido porque no la esperaba. Charlé con él y me dijo que estaba muy cansado”, relató Mangione y agregó que comienza el proceso administrativo correspondiente, que incluye un corte contable y un plazo de hasta 30 días para definir la aceptación formal de la renuncia y, eventualmente, llamar a elecciones para cubrir el cargo, tal como lo establece la ley.

Mangione descartó que la salida esté relacionada con diferencias de criterio respecto a las medidas implementadas en la guardia del nosocomio. “Lo charlé con él. Le comenté que no era el momento. ¿Qué hago con mis pacientes diabéticos, hipotiroideos, hipertiroideos? Pero él me planteó que no tenía que ver con eso y que era un agotamiento físico y mental. Hay que entender: son 17 años detrás de una institución”, destacó el ministro.

En tanto, la subgerente actual quedará a cargo del hospital, y Mangione aseguró que la institución “queda en muy buenas manos”. También quiso llevar tranquilidad a la comunidad sobre el funcionamiento del hospital: “Quiero garantizar a la gente que va a seguir siendo atendida como corresponde. La guardia va a seguir habilitada y el hospital continuará con su perfil especializado en enfermedades metabólicas y endocrinológicas”, señaló.