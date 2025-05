Cansino: “Venimos con transparencia, gestión y motosierra”

En su visita a “Pasaron Cosas”, el diputado electo Claudio Cansino, de La Libertad Avanza, afirmó que no apoyará ningún tipo de suba ni creación de impuestos y destacó que todos los candidatos del espacio firmaron un compromiso en ese sentido.

“Todos los candidatos de La Libertad Avanza hemos firmado un convenio en no votar ningún aumento de impuesto y ningún impuesto nuevo”, declaró. “Creo que todos los salteños están hartos de escuchar que la vieja política promete bajar impuestos y después termina subiéndolos”, añadió.

Cansino también apuntó contra el oficialismo provincial por no reconocer la necesidad de renovación política. “Yo agradezco ser un ignoto de la política porque no soy más de lo mismo de siempre. Hace 30 años vivimos en emergencia y no podemos pretender un resultado distinto con los mismos”, sostuvo.

El legislador electo defendió las ideas del presidente Javier Milei y aseguró que trabajará con “transparencia, gestión y control”. En esa línea, enfatizó su voluntad de recortar el gasto público: “Vamos a trabajar con la motosierra, bajando todos los tipos de gasto innecesario que tenga la provincia”.

Por último, Cansino remarcó que las prioridades deben enfocarse en los problemas reales de la ciudadanía. “Tenemos problemas en educación, en salud y un terrible problema en inseguridad. Hay que salir a los barrios y hablar con la gente”, cerró.