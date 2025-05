Pepe Mujica atraviesa la fase terminal del cáncer y recibe cuidados paliativos

El expresidente uruguayo José Mujica atraviesa la fase "terminal" de un cáncer de esófago y recibe cuidados paliativos para evitar el dolor, informó su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, a un medio local.

En enero, Mujica reveló que el cáncer se había extendido por su cuerpo y que, a sus 89 años, no haría más tratamientos.

La situación actual es "terminal" aseguró Topolansky, citada por la radio local Sarandí, al explicar que están haciendo lo necesario para que Mujica viva el último pasaje de su vida "lo mejor posible".

Sobre la ausencia del expresidente, Topolansky explicó: Íbamos a hacer el esfuerzo de ir a votar [este domingo], pero el traslado en el vehículo era mucho para él y la médica le recomendó que no fuera".

La ex vicepresidenta afirmó que su marido "está con cuidados paliativos", y la prioridad es evitar el sufrimiento.

"Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí", dijo. "Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible".

Además, Topolanski remarcó que desde el entorno de Mujica procuran que en estos días reciba a la gente "que él quiere recibir". Uno de los que fue a visitarlo fue el el presidente Yamandú Orsi, quien pidió que respetaran la intimidad del exguerrillero.

"Es un estado delicado, no puede moverse; estamos todos tratando de cuidarlo y de que no haga cosas que lo puedan perjudicar. Todos debemos aportar para que la dignidad sea la clave en todas las etapas de la vida. No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo", dijo Orsi.

"Él siempre dice que quiere llegar a los 90 años, y está a pocos días de lograrlo. Lo importante es que está rodeado de afecto y que se mantiene con la lucidez y la templanza que siempre lo caracterizó", dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Con su estilo directo y su modo de vida austero, que le llevó a ganarse el mote de "presidente más pobre" del mundo -una afirmación que siempre negó-, Mujica se transformó en emblema de la izquierda latinoamericana y con su discurso anticonsumista ganó adeptos a nivel global.

Perfil