Diputados denunciaron a Georgieva ante la Oficina de Ética del FMI tras su foto con el pin de la motosierra

Un grupo de diputados socialistas denunciaron a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ante la Oficina de Ética del organismo por "graves faltas éticas" e "intromisión en política interna".

El legislador Esteban Paulón publicó en la red social X la presentación que realizó junto a su compañera de espacio, Mónica Fein, ante el organismo financiero: "KRISTALINA GO HOME. Su intromisión en cuestiones de política interna de Argentina e identificación con el partido de la 'motosierra' son inaceptables", manifestó.

"Queremos saber qué piensan de esto los tribunales de ética del FMI y nuestros colegas que le firmaron un cheque en blanco en su momento a (Javier) Milei", remarcó.

En la denuncia señalan que la titular del organismo "se refirió de manera expresa al proceso electoral en nuestro país en el mes de octubre de 2025" a pesar de que "el Acta Constitutiva del FMI expresamente indica que el Director General no debe inmiscuirse en cuestiones políticas internas de los países y que no debe dejarse influenciar, en cuanto a la toma de decisiones del organismo, por funcionarios de los países miembros".

En este sentido, tras los dichos de Kirstalina Giorgieva pidiendo apoyar a Javier Milei, Mónica Fein expresó: "El FMI explicitó su apoyo al gobierno de Milei, un hecho obsceno y grave para la democracia. Un organismo internacional no puede interferir en el destino político y la vida institucional. Esto es ajuste y pérdida de soberanía económica solo para garantizar el cobro de la deuda".

Kristalina Georgieva del FMI "instó" a la Argentina a votar al gobierno

En las últimas horas, trascendió un video donde Kristalina Georgieva -titular del Fondo Monetario Internacional (FMI)- "instaba" a la Argentina a no cambiar el rumbo político en las elecciones legislativas de este año.: "El país va a elecciones en octubre. Es fundamental que no descarrile la voluntad del cambio. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice. Pero insto a la Argentina a mantener el rumbo", indicó este jueves la directora de la organización.

El episodio tuvo lugar en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial que se celebra estos días en Washington (Estados Unidos), donde la titular del FMI volvió a elogiar el programa económico libertario, aunque advirtió sobre los riesgos que enfrentaría el país.

Las declaraciones de Georgieva llamaron poderosamente la atención, dado que es la primera vez que desde el FMI se entrometen en cuestiones electorales de la manera en que la directora del organismo lo hizo.

Cabe señalar que también destacó que la Argentina "ha demostrado que esta vez es diferente" porque "esta vez hay decisión de poner a la economía en el buen camino: de un déficit alto a un superávit, de una inflación de dos dígitos a una inflación que, en febrero, bajó del 3 por ciento".

Además, coincidió con Milei en que el Estado "está saliendo de donde no corresponde, para permitir más dinamismo en el sector privado", al mismo tiempo que señaló que hay una "oportunidad muy importante para Argentina en un mundo hambriento de lo que Argentina produce, tanto en agricultura como en minerales, minería, gas, litio".

Durante el evento, Georgieva se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el de Política Económica, José Luis Daza; y el representante ante el FMI, Leonardo Madcur.

Con información de Minuto Uno