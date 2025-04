Santa Fe: Una madre denunció que su bebé fue quemada con un bisturí durante el parto

Una joven mujer denunció públicamente que durante la cesárea que le realizaron en un hospital público la quemaron con un instrumental y le provocaron también lesiones a su beba, que tuvo que ser derivada a la Maternidad Martin en Rosario donde tuvieron que intervenirla.

El conmovedor caso se hizo público este miércoles. La familia contó a medios locales que mientras le estaban practicando la cesárea en el Hospital Granaderos a Caballo, sacaron a la beba, la apoyaron sobre sus piernas con dos vueltas de cordón y en ese momento empezó a sentir "olor a carne quemada". Sostuvo que los profesionales "se habían olvidado el electrobisturí prendido sobre mis piernas con lo que le quemaron totalmente la pierna a ella", en alusión a la recién nacida.

Por el momento no se registró denuncia formal del caso. Desde la Maternidad Martin, confirmaron que "ingresó una paciente de término derivada, con quemadura en miembro inferior derecho de su parte externa". Detallan que "se le practicó toilette quirúrgica (con un cirujano plástico) y fue ingresada al sector de neonatología donde continúa internada bajo tratamiento". Precisaron que "evoluciona favorablemente".

En el hospital, de acuerdo a datos recabados, se inició "de inmediato" una investigación sobre lo ocurrido.

La madre de la beba también requirió curaciones para su lastimadura. Pero la peor parte se la llevó la nena. Si bien la beba ya fue intervenida, los médicos comunicaron a los padres que necesitará otra intervención para "más injertos de piel".

"Cuento lo que viví, lo que pasó", escribió la mamá de la beba en sus redes sociales, donde hizo su descargo. "Mi hija es sana y no tendría que haber pasado esto. Fue un error, yo les creo que no tendría que haber pasado y pasó. Mi bebé nació y un error está dejando secuelas que no merecía. Por eso tengo que hacer algo para no callarme", compartió.

La joven madre señaló en un posteo: "Gracias por los miles de mensajes y su apoyo. Anoche Cloé tuvo su primera cirugía. De la cual, al ser anestesia general, le costó un poquito despertar así que a la tarde la vimos. Como cuento lo malo que viví tengo que agradecer inmensamente a la Maternidad Martin por su atención y cómo nos trataron en este momento".

En ese relato aseguró que tienen miedo por la próxima intervención "porque es mucho para una recién nacida". Y aseguró que tomará "las medidas correspondientes pero al salir de acá porque lo que más me importa es estar con ella todo el tiempo que lo necesite", detalló la mamá, que también sigue internada.

"No intento ir contra nadie, pero no tendría que estar pasando esto. Por eso tengo que hacer algo y no callarme", enfatizó.

Con información de La Capital